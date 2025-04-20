Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

Наиболее сложным становится вопрос мобилизации в России, особенно в городах, расположенных ближе к Москве, считает Ричард Дирлав.

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Появился прогноз развития ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Россия находится в уязвимом положении

Дирлав назвал преимущество Украины

Огромные потери страны-агрессора РФ на фронте заставляют Москву искать пути для пополнения своих военных ресурсов, в частности живой силы, заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, наиболее сложным становится вопрос мобилизации в России, особенно в городах, расположенных ближе к Москве. Ведь многие из молодых людей, которые рискуют быть призванными в армию, уже покинули РФ, что является стрессовым фактором, который серьезно меняет ситуацию.

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"Преимущество Украины сейчас заключается в том, что нет поспешного мирного соглашения, потому что Россия находится в уязвимом положении. Нам нужно помочь Украине держать оборону. Глядя на статистику за последний месяц, можно заметить, что военное продвижение России значительно замедлилось, что является важным индикатором", – пояснил британский эксперт.

По его мнению, россияне могут снова оказываться давление на свое руководство, как было во время войны в Афганистане, особенно если цена российско-украинской войны станет для них неприемлемо высокой.

В то же время бывший глава MI6 отмечает, что сейчас РФ вынуждена пополняет свою армию в основном благодаря гражданам, проживающим в бедных регионах, в сельской местности, где играют существенную роль большие денежные выплаты, однако эта ситуация уже меняется.

"Россия доходит до того, что ей придется проводить набор в российских городских районах. Это политически будет иметь значительное влияние на нее", – добавил Дирлав.

Напомним, ранее было названо главное условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Ранее было названо главное условие разработки Украиной ядерного оружия. Лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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