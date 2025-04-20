'Я просто хочу лететь': трогательные кадры возвращения защитников из плена

Кратко:
- 19 апреля Украина вернула из плена 277 украинских военных
- Защитники звонили родным и делились стихами, которые написали в плену
Украина в субботу, 19 апреля, вернула из плена 277 украинских военных. В ГПСУ поделились новыми трогательными кадрами обмена.
"Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдерживаемые слезы. Спасибо вам за силу и выдержку, наши Герои! Вы - дома", - говорится в заметке к видео.видео дня
На кадрах показано, как защитники восторженно выглядывали в окна автобусов, созерцая пейзажи родной страны, и махали землякам, которые приветствовали их, стоя с флагами вдоль дороги.
"Господи, дай мне крылья, я просто хочу лететь. Господи, дай мне силы, я должен это пережить", - пропел один из защитников.
В то же время, другой воин зачитал пронзительное стихотворение, которое написал в плену.
"Та не відчути більш легкої долі, захиснику своєї Батьківщини, як повернутися до неньки України. До матері, яка кожної ночі, заплющити свої не може очі, бо думає про свого сина, що ладен був життя віддати за людину", - говорится в отрывке стихотворения.
Возвращение защитников из плена - видео:
Еще один защитник через представителя координационного штаба позвонил маме, чтобы поздравить с днем рождения.
Выйдя из автобусов, защитники выкрикивали "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад усе!". Они обнимались с побратимами и целовали Государственный флаг.
Обмен пленными - что известно
Как сообщал Главред, 19 апреля Украина и РФ провели один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 277 пленных украинских защитников. Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта.
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года. Он добавил, что многие пробыли в плену долгие три года.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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