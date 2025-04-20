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"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из плена

Мария Николишин
20 апреля 2025, 11:43
173
Защитники восторженно смотрели в окна автобусов, созерцая пейзажи родной страны.
'Я просто хочу лететь': трогательные кадры возвращения защитников из плена
Кадры возвращения украинских защитников домой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • 19 апреля Украина вернула из плена 277 украинских военных
  • Защитники звонили родным и делились стихами, которые написали в плену

Украина в субботу, 19 апреля, вернула из плена 277 украинских военных. В ГПСУ поделились новыми трогательными кадрами обмена.

"Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдерживаемые слезы. Спасибо вам за силу и выдержку, наши Герои! Вы - дома", - говорится в заметке к видео.

видео дня

На кадрах показано, как защитники восторженно выглядывали в окна автобусов, созерцая пейзажи родной страны, и махали землякам, которые приветствовали их, стоя с флагами вдоль дороги.

"Господи, дай мне крылья, я просто хочу лететь. Господи, дай мне силы, я должен это пережить", - пропел один из защитников.

В то же время, другой воин зачитал пронзительное стихотворение, которое написал в плену.

"Та не відчути більш легкої долі, захиснику своєї Батьківщини, як повернутися до неньки України. До матері, яка кожної ночі, заплющити свої не може очі, бо думає про свого сина, що ладен був життя віддати за людину", - говорится в отрывке стихотворения.

Возвращение защитников из плена - видео:

'Я просто хочу лететь': трогательные кадры возвращения защитников из плена

Еще один защитник через представителя координационного штаба позвонил маме, чтобы поздравить с днем рождения.

Выйдя из автобусов, защитники выкрикивали "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад усе!". Они обнимались с побратимами и целовали Государственный флаг.

  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба

Обмен пленными - что известно

Как сообщал Главред, 19 апреля Украина и РФ провели один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 277 пленных украинских защитников. Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года. Он добавил, что многие пробыли в плену долгие три года.

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