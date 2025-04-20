Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

Виталий Кирсанов
20 апреля 2025, 17:20
206
В народных традициях Пасхальный понедельник – это Поливальный понедельник.
21 апреля - Поливальный понедельник
21 апреля - Поливальный понедельник / коллаж: Главред, фото: obozrevatel.com, Львовский горсовет

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 апреля
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 21 апреля

Завтра – понедельник Пасхальной недели, его еще называют Пасхальный, или Светлый понедельник. Церковь по новоюлианскому календарю также отмечает священномученика Януария, мученика Феодора из Пергии, святителя Максимиана – патриарха Константинопольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 апреля

Святой Януарий жил в Римской империи. В 304 году он был назначен епископом города Беневенто. Святитель принял мученическую смерть во время гонения христиан императором Диоклетианом. Тело Януария было погребено христианами с почестями в городе Неаполь. Сейчас его мощи хранятся в часовне, названной в его честь. Часовня Святого Януария является частью собора Девы Марии.

видео дня

В Неаполе существует настоящий культ этого святого. А день его памяти превратился в целый фестиваль, который длится несколько дней. Итальянские эмигранты принесли праздник Януария в Америку. В больших городах проходит торжественное шествие святого с его статуей, сопровождающееся ярмаркой лакомств и музыкой.

Святой мученик Феодор был распят на кресте за христианское вероисповедание во втором веке в Пергии Памфилийской. Вместе с ним на смерть через усечение мечом обрекли его мать Филиппию и других христиан.

Святитель Максимиан родился в Риме, был назначен пресвитером в Константинополе. В 431 году стал патриархом Константинопольским.

Народные традиции и приметы

В народных традициях Пасхальный понедельник – это Поливальный понедельник. Народный праздник сопровождается традицией обливания водой друг друга. По народным верованиям, вода на следующий день после Пасхи становится целебной, так что такой обряд несет целебную силу. Когда-то для наших предков традиция имела смысл духовного очищения.

Но обряд больше всего полюбился молодежи, особенно парням. В этот день они обливали девушек. Считалось, что если какую-то девушку не обольют водой — значит, ее в деревне не уважают.

В общем Поливальный понедельник – день веселья и развлечений. Молодежь и дети пели гаивки, танцевали и играли в традиционные праздничные игры.

В этот день погода предвещает, каким будет лето. Если идет дождь – лето будет влажным, если солнечно – лето будет жарким. Если неслышно пения птиц в этот день, то скоро ждать заморозков.

Что нельзя делать 21 апреля

Пасхальная неделя – очень праздничный период для христиан, поэтому традиционно в эти дни не занимаются тяжелым физическим трудом, не убирают в доме и не стирают белье. Запрещено в Пасхальный понедельник:

  • грустить и плакать;
  • ссориться и злословить;
  • обижаться или оскорблять кого-либо;
  • отказывать кому-либо в прощении или помощи.

Не стоит и поститься в этот праздничный день. Считается, что в понедельник после Пасхи можно планировать помолвку.

Именины и день ангела 21 апреля

По церковному календарю на 21 апреля выпадает день ангела Федора и Максима.

Федор происходит от греческого Феодора и означает "Божий дар" или "дарованный Богом".

Максим происходит с латыни и трактуется как "величайший".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник Пасха 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:23Синоптик
РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:20Украина
Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Последние новости

18:27

Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

18:19

Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

18:05

Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

17:23

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:20

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
17:20

Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

17:17

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:12

Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

17:05

РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

Реклама
16:50

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

16:34

"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

16:28

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

16:24

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

15:52

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

15:38

Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

15:29

Поставки оружия в Украину: СМИ раскрыли, какую альтернативу готовит Европа

15:06

"Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

14:49

Путин достал "ядерную карту": известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиямВидео

14:38

Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

14:26

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Реклама
14:14

Что одеть на пикник - стильные идеи для удобного образа на природе

14:14

Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

13:53

"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

13:52

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

13:35

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

13:24

Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

13:13

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

13:12

"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

12:17

"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

12:13

Скандал на Fox News: как Киев стал частью России в титрах трансляции

11:43

"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

11:39

Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленнымиФото

11:38

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

10:42

60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

10:31

Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

09:56

Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

09:42

Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

08:44

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

08:34

Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Тельцам - терпение, Рыбам - зависть

Реклама
08:32

Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары РФ по городам Украины: что задумал Путинмнение

07:34

Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

07:10

Где спряталась собака: только остроглазые гении найдут ее за 9 секунд

06:30

3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из пленаФотоВидео

06:10

О "перемирии от Путина"мнение

05:50

Праздничный тест на IQ: найдите в парке пять пасхальных яиц за 15 секунд

05:15

На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

04:35

Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять