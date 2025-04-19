Воскресение Христово: что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля

На Пасху принято извещать приветствие: "Христос Воскрес!". Так же люди здороваются друг с другом и отвечают: "Воистину воскрес!".

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Что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 апреля

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 20 апреля

В 2025 году католики и православные празднуют Пасху в один день - 20 апреля. Также по церковному календарю в Украине в этот день чествуют святителей Григория и Анастасия Синаитов, преподобного Анастасия – игумена Синайской горы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 апреля

Пасха – праздник Христова Воскресения. Согласно Евангелию в воскресенье утром Мария Магдалина вместе с другими женщинами пришли ко гробу Господню, чтобы намазать тело миром. Однако они не обнаружили тела Иисуса, им явился ангел с новостью, что Христос воскрес.

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Тогда жены-мироносицы передали известие о Воскресении Христа апостолам. Апостолы передали своим ученикам. И так известие о страданиях, смерти и воскресении Сына Божия передавалось христианами от поколения к поколению и дошло до наших дней.

Преподобный Григорий был монахом и стал игуменом монастыря между Синайской горой и Раифом. Позже Григорий был назначен патриархом в Антиохии.

Святитель Анастасий Синаит начал свою монашескую жизнь, уединившись на Синайской горе. Был назначен патриархом Антиохийским в 562 году. Подвергся преследованию от еретиков во время правления Иустина Младшего. Находился в ссылке более 20 лет, с 572 по 593 год. После возвращения еще руководил церковью, пока не умер в 599 году.

Преподобный Анастасий жил в конце VI – начале VII века. Получив хорошее образование, решил стать монахом и отправился на Синайскую гору. Со временем стал игуменом обители, поэтому его и прозвали Синаитом. Анастасий проповедовал христианство в Египте, Аравии и Сирии. Оставил после себя множество церковных произведений и толкований священного писания.

Народные традиции и приметы

Пасха – самый большой христианский праздник. Не менее торжественно его отмечали и в народных обычаях. На Пасху принято извещать приветствие: "Христос Воскрес!". Так же люди здороваются друг с другом и отвечают: "Воистину воскрес!". В некоторых регионах есть традиция трижды целоваться после приветствия.

В воскресенье после службы и обхода храма святят пасхальные корзины.

Сохранилось несколько примет на 20 апреля:

если Пасха солнечная, то и лето будет теплым;

если накрапывает дождик в праздник, то в этом году будет богатый урожай.

На Киевских землях было поверье: после праздничного завтрака на Пасху следует выйти на улицу и что первое бросится в глаза, то и принесет успех и удачу. Хорошим знаком в праздник считается увидеть рассвет.

Что нельзя делать 20 апреля

Традиционно на Пасху нельзя работать, поскольку это большой праздник. Ничего не делают по хозяйству и по дому. Можно только кормить скот. Даже готовить что-то в этот день не принято. Праздничные блюда готовили накануне. А в праздник только кушали, принимали гостей и сами посещали своих близких родственников и соседей.

Именины и день ангела 20 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

По старому стилю день ангела у Аркадия, Евдокии, Георгия, Даниила, Прокопа и Петра.

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