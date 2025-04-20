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Какую прическу сделать на короткие волосы - топ варианты с укладками и советами

Марина Иваненко
20 апреля 2025, 19:20
175
Прически на короткие волосы для каждого типа лица: каре, боб, пикси или кроп - модно, легко, эффектно.
Какую прическу сделать на короткие волосы
Какую прическу сделать на короткие волосы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какую стрижку можно сделать на короткие волосы
  • Как уложить короткие волосы

Удачная стрижка на коротких волосах не только хорошо выглядит, но и подчеркивает стиль и индивидуальность. Короткая стрижка - это находка для тех, кто не боится экспериментов с внешностью. Смена имиджа - это возможность выразить свои образы и идеи, средство самовыражения. Благодаря большому количеству вариантов можно легко подобрать идеальную прическу для любого типа лица, учитывая структуру и особенности волос.

Сегодня очень популярен ретро-стиль. Идеально отполированные подиумные образы уже не так актуальны, как текстурность и непринужденная взъерошенность.

Выбор такой прически - смелое решение, ведь носить ее не так просто, как может показаться на первый взгляд. К тому же правильная укладка способна творить чудеса в преображении внешности. Главред попробует дать ответ на вопрос какую прическу сделать на короткие волосы.

Какая стрижка хорошо смотрится на коротких волосах

Короткие стрижки выглядят эффектно и имеют множество вариаций. Они помогают скорректировать форму лица и подчеркнуть достоинства внешности. Самые популярные стрижки:

Каре - вечная классика с длиной волос до подбородка или чуть ниже. Может быть асимметричным, градуированным или рваным. Такая прическа подойдет тем, кто хочет укоротить волосы, но не готов к кардинальным изменениям.

Короткий боб - подходит для волос любого типа. Длина - до подбородка или чуть выше. Такая форма позволяет создать прикорневой объем на макушке. Особый шарм добавляют удлиненные передние пряди.

Кроп - раньше считался мужской прической, но нынче активно используется и женщинами. Это вариант, где волосы на макушке длиннее, а на висках и затылке - короче. Часто сочетается с челкой. Такой стиль выбирают смелые и экстравагантные женщины.

Пикси - самая экстравагантная стрижка, ее выбирают те, кто не боится экспериментов. Может быть ультракороткой, асимметричной или каскадной. Вариантов много - можно найти подходящий для любого возраста и стиля.

Короткие стрижки для вьющихся волос

Каскад - выразительная стрижка с эффектной многослойностью, которая отлично смотрится на коротких завитках и добавляет легкости образу. Подходит для вытянутой, овальной, круглой и треугольной формы лица. Главный акцент - челка: прямая, рваная, густая или профилированная. Лесенка добавляет объема в верхней части. Для укладки используют пенку или мусс, делают боковой пробор, сушат феном и фиксируют лаком.

Гарсон - стрижка с градуированными прядями, наложенными друг на друга, с объемным затылком. Существуют варианты: классический, удлиненный, рваный, укороченный. Прекрасно смотрится на коротких вьющихся прядях. Идеально подходит для овального лица. Круглую форму визуально вытягивают асимметричные модификации. Главные преимущества гарсона - простота в уходе и легкость укладки.

Укладка коротких волос

На YouTube-канале Tania Hairstyles Таня Лесюк рассказывает и показывает, как красиво уложить короткие волосы.

  • Укладка будет выглядеть безупречно, если делать ее сразу после мытья головы с использованием фиксирующих средств. Для блондинок лучше всего подходит воск или мусс, для брюнеток - гель.
  • Правильный уход за волосами с помощью бальзамов и масок улучшает их состояние и здоровье.
  • Результат укладки стоит закрепить лаком с небольшим коэффициентом фиксации. Средства сильной фиксации больше подходят для создания вечерних образов.
  • Если создаете локоны с помощью плойки или утюжка, дождитесь полного охлаждения волос перед закалыванием.
  • Также использование термозащитных средств во время сушки феном или нагревания минимизирует ломкость и посеченность кончиков.

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Кто такая Таня Лесюк?

Таня Лесюк - украинский мастер причесок и наставница в сфере красоты, которая активно делится своим опытом через социальные сети. Ее деятельность направлена на обучение других мастеров и популяризацию современных техник укладки волос. Ее Ютуб-канал создан в 2015 году, сейчас подписано более 9 тысяч пользователей.

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