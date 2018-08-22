Минфин США обосновал эффективность антироссийских санкций

В США санкции против России считают эффективными / politrussia.com

В США сотрудники Министерства финансов доложили Сенату о результатах американских санкций в отношении России.

В документе, опубликованном на сайте комитета по банковскому делу и международным отношениям сказано, что ограничения эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто попал под их действия.

"Эффект от санкций — не только прямой, но и косвенный: из-за геополитической неопределенности страдают также иностранные инвестиции в РФ", — заявила замминистра финансов США Сигал Манделкер.

В ведомстве отмечают, что благодаря санкциям российским политическим игрокам стало сложнее скрывать происхождение незаконных денежных средств. В прошлом году года администрация Трампа заблокировала сотни миллионов долларов российских бизнесменов в США.

Манделкер напомнила о выходе Exxon из совместного с "Роснефтью" проекта по освоению шельфа Арктики.

Напомним, в новый санкционный список США попали несколько россиян, а также российская и словацкая фирмы.