Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

Краткое содержание:
- София Ротару поздравила с Пасхой
- Артистка показала свой праздничный стол, который разделила с Русланом Евдокименко
В информационном пространстве украинская певица София Ротару перестала появляться с начала полномасштабной войны в Украине. За три года она дала лишь один комментарий в своем блоге, однако регулярно поздравляет поклонников на праздники, или выражает слова сочувствия в дни трагедий.
На Пасху в 2025 году София Михайловна в Instagram опубликовала фото своего пасхального стола - паску, украшенную цукатами и сухофруктами, в окружении крашанок. Рядом стоит букет весенних цветов - красных тюльпанов и желтых нарциссов. "Христос Воскрес!" - написала Ротару.
Этот же пасхальный натюрморт, но с другого ракурса, опубликовал в своем блоге Руслан Евдокименко - единственный сын певицы. Он, вероятно, отмечает Пасху со своей звездной мамой.
В отличие от супруги Евдокименко - Светланы. Она, очевидно, отправилась на пасхальные праздники за границу, к дочери Софии, так как они обе также поздравили подписчиков в социальных сетях похожими фото, но с разных ракурсов.
София Евдокименко уже много лет живет за границей. В США девушка получает образование, и много путешествует по Европе для работы и отдыха. София Ротару вместе с сыном Русланом остаются в Украине. Как сообщила Аурика Ротару, сестра Софии Михайловны, они вместе живут в доме под Киевом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины. Ведущая и модель Александра Кучеренко назвала причину своего решения.
Также украинская певица Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем - из-за напряженного графика работы организм 24-летней артистки начала давать сбои.
Читайте также:
- "Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место
- Известная украинская актриса разводится с мужем-военным
- Была на дне: украинская певица рассказала о зависимости
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред