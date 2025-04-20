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Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

Анна Подгорная
20 апреля 2025, 17:12
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Ротару показала редкое фото, и поздравила подписчиков с праздником.
София Ротару с семьей
София Ротару сейчас - певица поздравила фанатов с Пасхой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Краткое содержание:

  • София Ротару поздравила с Пасхой
  • Артистка показала свой праздничный стол, который разделила с Русланом Евдокименко

В информационном пространстве украинская певица София Ротару перестала появляться с начала полномасштабной войны в Украине. За три года она дала лишь один комментарий в своем блоге, однако регулярно поздравляет поклонников на праздники, или выражает слова сочувствия в дни трагедий.

На Пасху в 2025 году София Михайловна в Instagram опубликовала фото своего пасхального стола - паску, украшенную цукатами и сухофруктами, в окружении крашанок. Рядом стоит букет весенних цветов - красных тюльпанов и желтых нарциссов. "Христос Воскрес!" - написала Ротару.

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Этот же пасхальный натюрморт, но с другого ракурса, опубликовал в своем блоге Руслан Евдокименко - единственный сын певицы. Он, вероятно, отмечает Пасху со своей звездной мамой.

Поздравления от Софии Ротару и Руслана Евдокименко
Поздравления от Софии Ротару и Руслана Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/ruslan_yevdokymenko

В отличие от супруги Евдокименко - Светланы. Она, очевидно, отправилась на пасхальные праздники за границу, к дочери Софии, так как они обе также поздравили подписчиков в социальных сетях похожими фото, но с разных ракурсов.

Поздравления от Софии и Светланы Евдокименко
Поздравления от Софии и Светланы Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve, instagram.com/svetika

София Евдокименко уже много лет живет за границей. В США девушка получает образование, и много путешествует по Европе для работы и отдыха. София Ротару вместе с сыном Русланом остаются в Украине. Как сообщила Аурика Ротару, сестра Софии Михайловны, они вместе живут в доме под Киевом.

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Кто такая София Ротару / Главред

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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