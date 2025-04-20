Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

Россияне не имеют существенных успехов на Покровском направлении, а на некоторых участках фронта даже отступают, отметил спикер ОСУВ "Хортица".

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Россияне начали отступление на нескольких участках фронта / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", DeepStateMAP

О чем сказал Трегубов:

Россияне сосредоточили значительные силы на Покровском направлении

Войска РФ начали применять мотоциклы в ходе штурмовых действий на Покровском направлении

Враг отступает в районе поселка Котлино

На Покровском направлении российские войска сосредотачивают наибольшие усилия, однако несут серьезные потери и не достигают существенных результатов. Как сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, на некоторых участках фронта враг даже был вынужден отступить.

Несмотря на активные попытки захватить Покровск, последние атаки завершаются значительными потерями для российских сил.

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Трегубов отметил, что противнику не удается достичь успеха, даже несмотря на концентрацию значительных сил на этом направлении.

"Покровск остается наиболее интенсивным направлением. Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там, несмотря на то, что россияне прилагают больше сил - они имеют там наименьшие успехи", - рассказал Трегубов.

В частности, во время недавнего масштабного штурма было привлечено 90 мотоциклов, которые вместе с экипажами были уничтожены.

"Раньше они не были "фишкой" Покровского направления, а сейчас они устроили мотокросс с печальными для них последствиями. Все было уничтожено вместе с экипажем", - акцентировал военный.

Кроме того, по словам представителя ОСУВ "Хортица", в районе Котлино и западнее него оккупационные войска начали отступление. Украинские защитники уверенно удерживают свои позиции и не позволяют врагу продвинуться на важных участках фронта.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска, вероятно, активизируют наступательные операции сразу на нескольких участках фронта до 9 мая. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

В частности, на Северском направлении противник наращивает количество штурмовых действий, пытаясь разрушить город Северск, сообщил командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна.

Кроме того, 18 апреля украинские военные успешно остановили одну из крупнейших атак россиян на Покровском направлении, во время которой враг использовал мотоциклы.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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