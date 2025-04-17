Налетело более 100 единиц техники: подробности наступления на Покровск

Украинские военные смогли отбить наступление РФ на Покровск. Военные рассказали, почему тактика врага опасна.

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Россияне пошли в наступление на Покровск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Российские оккупанты пытались пойти в наступление на Покровск. Украинские военные смогли отбить атаку и уничтожили силы врага. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Украинские военные уничтожили 115 единиц вражеской техники. Также было ликвидировано 200 оккупантов, еще 30 - ранены. Во время наступления РФ на Запорожском направлении оккупанты потеряли 40 единиц техники, 80 человек убитыми и 117 ранеными.

"Удар приняли на себя 14 бригада Нацгвардии Украины и 117 бригада ... Спасибо за службу Вооруженным силам... То, что мы говорили нашим партнерам, Россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, Харьковском на Запорожском и, возможно, на Востоке, потому что они давно там не наступали", - сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видео о наступлении оккупантов:

РФ пошла в наступление на Покровск / фото: скриншот

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что враг применял танки, автомобили и пехоту.

"Начали двигаться, а танки застряли под Селидово, они отправили голую пехоту на буханках и нивах, которую ожидаемо разобрали в ноль", - написал лейтенант.

Он добавил, что враг вернулся к более организованной тактике наступлений на мототранспорте. Оккупанты применили 100 мотоциклов за один штурм на Покровском направлении. После потепления количество мотоштурмов на этом направлении возросло - 60-70% от всех штурмов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов отметил, что подобные наступательные действия очень опасны. Такое количество мотоциклов рассеивает фокус внимания.

"Вероятность прорыва обороны очень высока, артиллерия становится не очень эффективной, а пропускная возможность FPV без оптики ограничена. Подразделения, которые принимали участие в отражении, заслуживают большого уважения и восхищения, ведь это в разы труднее чем отразить любой другой штурм", - отметил Бунятов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска почти полностью выбили украинских военных из Курской области.

15 апреля командир тактической группировки ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Волновахского района Донецкой области. ВСУ также улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Также сообщалось, что армия РФ продвинулась в Донецкой области и в Курской области. В частности, враг достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.

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