"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

Поздравления с Пасхой от украинских знаменитостей переполнены теплом и мечтами о мире и согласии.

https://glavred.info/starnews/pust-v-serdce-vsegda-budet-svet-ukrainskie-zvezdy-pozdravlyayut-s-pashoy-10657613.html Ссылка скопирована

Пасха 2025 - как звезды поздравляют украинцев с Пасхой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kosadcha

Кратко:

Сегодня в Украине отмечают Пасху

Украинские актеры, музыканты и ведущие поздравили поклонников с праздником

20 апреля 2025 года католики и православные христиане празднуют светлый праздник Воскресения Христова - Пасху. Вопреки тяжелым условиям в которых уже четвертый год украинцам приходится отмечать это событие, Пасха остается днем, полным надежд и добрых пожеланий.

Украинские знаменитости не остаются в стороне от традиций, и активно поздравляют поклонников с праздником, показывают свои пасхальные корзинки и уютные семейные фото. Главное пожелание - мир в свободной Украине.

видео дня

Виталий Козловский с женой, пиар-менеджером Юлией Бакуменко, поздравили поклонников кадрами со своим сыном, годовалым Оскаром, в очаровательном костюмчике цыпленка. Малыш восседал яичной скорлупке в окружении игрушечных яиц, кроликов и цыплят.

Поздравление от Виталия Козловского и его семьи / instagram.com/vkozlovsky_music

"Христос Воскрес! Желаю всем своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - пишет Леся Никитюк.

Поздравление от Леси Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали видео, как они вместе с сыновьями, 8-летним Иваном и 3-летним Даниилом, вместе украшают паски. "Христос воскрес! С Пасхой. Пусть в вашей семье царит согласие, а в мире - наконец справедливость. Вкусной паски и колбаски", - пишет семья ведущих.

Поздравление от Юрия Горбунова и Кати Осадчей с детьми / instagram.com/kosadcha

Наталья Могилевская опубликовала кадры за пасхальным столом с подписью: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Мира и добра в каждый дом!".

Поздравление от Натальи Могилевской / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Павел Зибров с пасхальной корзинкой в руках также обратился к поклонникам: "Дорогие украинцы, светлой Пасхи! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, любовь, надежду и мир! Берегите себя и своих родных - и пусть в сердце всегда будет свет! Христос Воскрес!".

Поздравление от Павла Зиброва / instagram.com/pavlo_zibrov

"Со светлым праздником Пасхи вас! Пусть в сердце царит мир, в доме - согласие, а в жизни - свет и любовь", - написала Настя Каменских.

Поздравление от Насти Каменских / instagram.com/kamenskux

"Христос Воскрес! Пусть свет Пасхи наполнит сердце миром, любовью и надеждой", - пожелала подписчикам певица Злата Огневич.

Поздравление от Златы Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Михаил Дзидзьо Хома в праздничной вышиванке и с пасхальной корзинкой в руках также обратился к поклонникам: "Поздравляю с Пасхой! Пусть в ваших корзинках будут вкусности, а в сердце - покой и вера в победу. Наешьтесь, люди добрые, паски, колбаски, и будьте немножко добрее! Христос Воскрес".

Поздравление от Михаила Хомы / instagram.com/dzidzio

"Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил. Христос Воскрес!" - пишет Лилия Ребрик.

Поздравление от Лилии Ребрик с семьей / instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса Анастасия Цимбалару присоединяется к поздравлениям: "Христос Воскрес! Мирной Пасхи! Спасибо тем, кто дает нам возможность встретить этот день в кругу самых близких".

Поздравление от Анастасии Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"В эти пасхальные рассветы звучит победный аккорд Воскресения: Христос одолел смерть - и мы преодолеем мрак, который попытался приклонить Украину. Пусть пламя Пасхальной свечи зажигает непоколебимую веру, укрепляет отвагу и ведет к долгожданной Победе. Обнимаю каждое сердце любовью. Христос воскрес - воистину воскрес!" - написала Камалия.

Поздравление от Камалии / instagram.com/kamaliyaofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины. Ведущая и модель Александра Кучеренко назвала причину своего решения.

Также украинская певица Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем - из-за напряженного графика работы организм 24-летней артистки начала давать сбои.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред