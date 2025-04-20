"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

Кратко:
- Сегодня в Украине отмечают Пасху
- Украинские актеры, музыканты и ведущие поздравили поклонников с праздником
20 апреля 2025 года католики и православные христиане празднуют светлый праздник Воскресения Христова - Пасху. Вопреки тяжелым условиям в которых уже четвертый год украинцам приходится отмечать это событие, Пасха остается днем, полным надежд и добрых пожеланий.
Украинские знаменитости не остаются в стороне от традиций, и активно поздравляют поклонников с праздником, показывают свои пасхальные корзинки и уютные семейные фото. Главное пожелание - мир в свободной Украине.
Виталий Козловский с женой, пиар-менеджером Юлией Бакуменко, поздравили поклонников кадрами со своим сыном, годовалым Оскаром, в очаровательном костюмчике цыпленка. Малыш восседал яичной скорлупке в окружении игрушечных яиц, кроликов и цыплят.
"Христос Воскрес! Желаю всем своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - пишет Леся Никитюк.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали видео, как они вместе с сыновьями, 8-летним Иваном и 3-летним Даниилом, вместе украшают паски. "Христос воскрес! С Пасхой. Пусть в вашей семье царит согласие, а в мире - наконец справедливость. Вкусной паски и колбаски", - пишет семья ведущих.
Наталья Могилевская опубликовала кадры за пасхальным столом с подписью: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Мира и добра в каждый дом!".
Павел Зибров с пасхальной корзинкой в руках также обратился к поклонникам: "Дорогие украинцы, светлой Пасхи! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, любовь, надежду и мир! Берегите себя и своих родных - и пусть в сердце всегда будет свет! Христос Воскрес!".
"Со светлым праздником Пасхи вас! Пусть в сердце царит мир, в доме - согласие, а в жизни - свет и любовь", - написала Настя Каменских.
"Христос Воскрес! Пусть свет Пасхи наполнит сердце миром, любовью и надеждой", - пожелала подписчикам певица Злата Огневич.
Михаил Дзидзьо Хома в праздничной вышиванке и с пасхальной корзинкой в руках также обратился к поклонникам: "Поздравляю с Пасхой! Пусть в ваших корзинках будут вкусности, а в сердце - покой и вера в победу. Наешьтесь, люди добрые, паски, колбаски, и будьте немножко добрее! Христос Воскрес".
"Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил. Христос Воскрес!" - пишет Лилия Ребрик.
Украинская актриса Анастасия Цимбалару присоединяется к поздравлениям: "Христос Воскрес! Мирной Пасхи! Спасибо тем, кто дает нам возможность встретить этот день в кругу самых близких".
"В эти пасхальные рассветы звучит победный аккорд Воскресения: Христос одолел смерть - и мы преодолеем мрак, который попытался приклонить Украину. Пусть пламя Пасхальной свечи зажигает непоколебимую веру, укрепляет отвагу и ведет к долгожданной Победе. Обнимаю каждое сердце любовью. Христос воскрес - воистину воскрес!" - написала Камалия.
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