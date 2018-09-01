Волкер заявил о готовности США расширить поставки вооружений Украине

Курт Волкер / Reuters

Для укрепления морских и воздушных сил Украины США готовы расширить поставки новых вооружений, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограниченные воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины, - ред.)", - подчеркнул американский чиновник в интервью в интервью The Guardian.

При этом Волкер отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран: "И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия".

Ранее сенат США одобрил бюджет страны на оборону, в который заложено $ 250 млн на укрепление обороноспособности Украины.