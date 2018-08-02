Сенат США дал добро на выделение Украине $ 250 миллионов

Сенат США одобрил бюджет страны на оборону, в который заложено $ 250 млн на укрепление обороноспособности Украины.

Как сообщило украинское посольство в США, $ 50 млн предусмотрено на летальные вооружения.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", - цитирует РИА Новости заявление украинской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой создать межведомственный координационный орган по подготовке иска против России за причиненный ущерб на Донбассе.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа (...) Мы не должны терять ни минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов", - заявил Порошенко.