"Переход к новому качеству": политолог объяснил ликвидацию Захарченко

Эксперт прогнозирует конец "милитари-романтики для российских СМИ".
Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко может свидетельствовать о переходе ситуации на Донбассе к "новому качеству", в которому лидеру боевиков "не было места".
Такое мнение высказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук в Facebook.
"Устранение таких персон, как Захарченко, возможно лишь накануне перехода к новому качеству, в котором ему нет места. Потому что он много знал и не вписывался в "реинтеграцию", - считает Олещук.
По его словам, то, что самопровозглашенную "республику" может возглавить бывший депутат-регионал, свидетельствует о конце "милитари-романтики для российских СМИ": "Только "работа".
"На самом деле, если вспомнить историю, то устранение лишних лидеров марионеточных государств, которые перестали быть нужными и полезными, - обычная практика КГБ", - заключил эксперт.
Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.
По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.