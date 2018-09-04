"Переход к новому качеству": политолог объяснил ликвидацию Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко может свидетельствовать о переходе ситуации на Донбассе к "новому качеству", в которому лидеру боевиков "не было места".

Такое мнение высказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук в Facebook.

"Устранение таких персон, как Захарченко, возможно лишь накануне перехода к новому качеству, в котором ему нет места. Потому что он много знал и не вписывался в "реинтеграцию", - считает Олещук.

По его словам, то, что самопровозглашенную "республику" может возглавить бывший депутат-регионал, свидетельствует о конце "милитари-романтики для российских СМИ": "Только "работа".

"На самом деле, если вспомнить историю, то устранение лишних лидеров марионеточных государств, которые перестали быть нужными и полезными, - обычная практика КГБ", - заключил эксперт.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.