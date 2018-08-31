В СБУ подтвердили ликвидацию главаря "ДНР" Захарченко

СБУ подтвердила смерть Захарченко / фото: EPA/UPG

Служба Безопасности Украины подтвердила, что бессменный главарь террористческой организации "ДНР" Александр Захарченко был сегодня, 31 августа, ликвидирован в Донецке.

"Я не хочу комментировать обстоятельства, нам важно, что действительно был взрыв, в результате которого погиб Захарченко. А при каких обстоятельствах… пройдет время, мы сообщим информацию по этому поводу", - в эфире "112-Украина" сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Он отметил, что есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", - добавил он.

Спикер СБУ Елена Гитлянская, в свою очередь ометила, что убийство Захарченко - результат местных разборок.

"По нашим данным, информация о смерти Захарченко соответствует действительности. Это их междоусобные войны, по нашему мнению. Больше информации у нас сейчас нет", - сказала Гитлянская.

Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.