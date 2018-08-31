"Решил воссоединиться дуэтом с Кобзоном": реакция соцсетей на убийство Захарченко

Александр Захарченко / Фото: Оплот

После информации о том, что руководитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко был убит в центре Донецка, соцсети моментально начали строить прогнозы и пытаться понять, кто стоит за удавшимся покушением.

Блогер Денис Гороховский опасается возможной эскалации конфликта:

"Вроде Захара в Донецке убрали. Что это значит и чем обернется даже не представляю"

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что за убийством Захарченко стоит Кремль:

"В Донецке взорвали главу ДНР Захарченко. Плотницкий отделался легче.

Москва сказала в Украину - значит в Украину.

Подготовка к вводу миротворцев и выполнению Минских соглашений идет по плану.

Это "Большая сделка", детка..."

Еще один политолог Тарас Березовец вспомнил смерть Иосифа Кобзона:

"Ресурсы сепаратистов пишут, что Захарченко только что решил воссоединиться дуэтом с Кобзоном после того, как его взорвали в центре Донецка.

UPD. Информацию о гибели Захарченко официально подтвердил РБК. Свято наближається"

Журналист Аркадий Бабченко поблагодарил покойного Кобзона, так как по неподтвержденным данным Захарченко шел поминать певца.

"Тут один российский журналист, ведущий один известный сепарский телеграм-канал, сообщает, что десять минут назад в центре Донецка у ресторана "Сепар" взорвали товарища Захарченко. С концами. Богородица. Ты прямо хочешь, чтобы я совсем все баяны порвал, да? Молодец. Кучно кладешь.Не останавливайся

Говорят, Захарченко грохнули в тот момент, когда он шел поминать Кобзона. Спасибо, Иосиф Давыдович! В это раз - от всей души"

Дмитрий Дзыговбродский вспомнил, что незадолго до теракта из Донецка сбежал российский писатель Захар Прилепин:

"Как вовремя сбежал из Донецка Прилепин. Конечно же, это совпадение. Исключительно совпадение. (мрачная ухмылка) Феодальный балаганчик закрывается. С реквизитом и гримом на выход. "неуловимая и невидимая украинская ДРГ", нет? Или что-то новенькое МинИнформ родит?"

Журналист Павел Казарин признался, что у него не получается скорбеть за погибшим:

"Закон Талиона победил Нагорную проповедь. Наверное, я плохой христианин"

Блогер Макс Бужанский не удивлен, что для Захарченко все закончилось смертью в результате теракта:

"Ничего удивительного в истории с Захарченко нет, если новость верна. И странно, если бы не закончилось таким образом. Но название кафе, "Сепар"... Воистину, как зовешь корабль, так он и плывет. Это, кстати, относится не только к той стороне."

Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

в результате взрыва несколько человек получили ранение, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР".