В Донецке убит главарь "ДНР" Александр Захарченко - СМИ

Главарь "ДНР" взлетел на воздух / Фото: Оплот

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при мощном взрыве в известном среди террористов кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.

В результате мощного взрыва в "Сепаре" серьезно пострадали еще три человека, сообщают росСМИ. Также известно, что при взрыве серьезные ранение получил "глава минфина ДНР", ближайший подручный Захарченко Александр Тимофеев.

На место прибыли многочисленные машины экстренных служб, включая полицию, ВАИ и скорую помощь. Вся территория оцеплена.

Спецслужбы "Донецкой народной республики" уже назвали произошедшее терактом.

Позже пресс-секретарь главы ДНР Алена Алексеева официально подтвердила, что Александр Захарченко был убит в результате теракта. В ближайшее время будет пресс-конференция.

В то же время, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук написал, что убийство Захарченко может быть инсценировкой.

"Ждем подтверждения факта гибели террориста Александра Захарченко.Пока я такого подтверждения от источников заслуживающих доверие не получил. Не исключаю, что это может инсценировка убийства, преследующая определённые цели. Дождёмся похорон", - отметил он.

Геращенко также допустил, что Захарченко могли убить его сотоварищи по террористической деятельности, не поделив какую то сферу криминального бизнеса.