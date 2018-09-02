Убийство Захарченко: у Путина пообещали "неизбежные последствия"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

"Его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что "подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию Минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия".

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".