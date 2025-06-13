В Будапеште рассказали свою версию шпионского скандала с Украиной – СМИ

Кратко:
- В НАТО получили отчет Венгрии о взаимном разоблачении и высылке шпионов
- В Будапеште считают, что "это была политически мотивированная реакция"
Разведывательные службы НАТО получили отчет Венгрии о взаимном разоблачении и высылке шпионов между ней и Украиной в мае. Об этом сообщает проект для расследовательской журналистики VSquare со ссылкой на источники в секторе национальной безопасности Венгрии 12 июня.
По информации источников, мадьярская сторона заявила, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию об арестах подозреваемых в шпионаже вместо непубличных действий. Поэтому Будапешт ответил аналогично, распорядившись выслать украинских дипломатов за шпионаж и арестовать украинских гражданских лиц, не имеющих дипломатического иммунитета, говорится в отчете.
Как пишет VSquare, "это была политически мотивированная реакция".
Кроме того, Венгрия в отчете для разведслужб НАТО посоветовала обращаться с любыми вопросами по венгерской шпионской операции в Украине в военную службу национальной безопасности Венгрии (KNBSZ).
Украина разоблачила венгерских шпионов
Ранее в СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Он также обвинил Украину в антивенгерской кампании и дезинформации.
9 мая венгерские силовики задержали в центре Будапешта гражданина Украины, которого обвинили в шпионаже. Задержанным оказался бывший украинский дипломат Сергей Александров, который после завершения дипломатической карьеры открыл в столице Венгрии собственный бизнес.
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