В МИД РФ подозревают Украину в ликвидации Захарченко

31 августа 2018, 19:18

Мария Захарова заявила, что за убийством стоит Киев.

Мария Захарова
Мария Захарова / Захарова

Официальный спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что у нее есть все основания полагать, что за убийством Александра Захарченко стоит Украина.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее в СБУ заявили, что убийство Захарченко - результат междуусобных войн в "ДНР".

Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
МИД РФ Александр Захарченко Мария Захарова
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