Склады опустошены: в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков

Страна-агрессор Россия все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у оккупантов может хватить максимум до конца текущего года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков. 15 июня он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой.

Источник, в частности, оценил, что на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% запасов БМП и 48% запасов БТР.

Источник также добавил, что в конце декабря 2024 года в России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% - БМП и 45% - БТР.

В то же время, аналитики отметили, что российские войска все чаще используют мотоциклы и вездеходы (ATV) вместо бронетехники на линии фронта.

"Более широкое использование мотоциклов Россией является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по российской бронетехнике и неустойчивые потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов. Операции украинских беспилотников значительно усложнили тактическое использование танков, поскольку большие и медленные бронемашины и танки уязвимы для беспилотников", - подчеркнули в ISW.

Как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что 13 июня украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по колонне российских войск в Макеевке, уничтожив значительное количество личного состава противника. Это свидетельствует об эффективной работе украинской разведки.

Кроме того, российские оккупанты усилили свою наступательную активность на семи направлениях фронта, что указывает на "летнее оживление" боевых действий.

