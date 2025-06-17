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Склады опустошены: в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков

Мария Николишин
17 июня 2025, 08:22
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На складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков.
Склады опустошены: в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков
Запасы оккупантов сокращаются / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты уже чаще используют мотоциклы и вездеходы
  • Запасы РФ танков и бронетехники значительно сократились
  • Вероятно, их хватит до конца 2025 года

Страна-агрессор Россия все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у оккупантов может хватить максимум до конца текущего года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков. 15 июня он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой.

видео дня

Источник, в частности, оценил, что на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% запасов БМП и 48% запасов БТР.

"Снимки восьми российских военных складов, по-видимому, указывают на то, что РФ опустошила большинство складов, где хранились запасы техники. По оценкам, Россия, вероятно, исчерпает свои запасы танков и бронетехники, оставшиеся до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Источник также добавил, что в конце декабря 2024 года в России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% - БМП и 45% - БТР.

В то же время, аналитики отметили, что российские войска все чаще используют мотоциклы и вездеходы (ATV) вместо бронетехники на линии фронта.

"Более широкое использование мотоциклов Россией является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по российской бронетехнике и неустойчивые потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов. Операции украинских беспилотников значительно усложнили тактическое использование танков, поскольку большие и медленные бронемашины и танки уязвимы для беспилотников", - подчеркнули в ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что 13 июня украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по колонне российских войск в Макеевке, уничтожив значительное количество личного состава противника. Это свидетельствует об эффективной работе украинской разведки.

Кроме того, российские оккупанты усилили свою наступательную активность на семи направлениях фронта, что указывает на "летнее оживление" боевых действий.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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