Оккупанты снова ударили по мирному населению: новые подробности из Купянска

Кратко:
- РФ нанесла авиаудар по жилому кварталу 16 июня
- По меньшей мере три человека могли погибнуть, есть раненые
- В результате удара возникли пожары в квартирах дома
В понедельник, 16 июня, российские войска совершили авиационный удар по жилой застройке в городе Купянск Харьковской области. По предварительным данным, по меньшей мере три человека могли погибнуть. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
"Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются", - говорится в официальном сообщении.видео дня
По информации правоохранителей, удар по городу произошел около 15:40. В результате атаки мужчина и женщина получили акубаротравму. Кроме того, снаряды попали в многоквартирный дом, в котором возникли пожары в нескольких квартирах.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили по Украине 58 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Кроме того, в ночь на 15 июня, российские оккупанты массированно атаковали ракетами и ударными дронами Полтавскую область, есть повреждения в Кременчугской общине.
В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли люди.
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