Оккупанты снова ударили по мирному населению: новые подробности из Купянска

По меньшей мере три человека могли погибнуть после авиаудара по многоэтажке в Харьковской области.

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Прокуратура сообщила об осложнении выезда на место происшествия из-за длительной опасности и обстрелов / коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv/23557

Кратко:

РФ нанесла авиаудар по жилому кварталу 16 июня

По меньшей мере три человека могли погибнуть, есть раненые

В результате удара возникли пожары в квартирах дома

В понедельник, 16 июня, российские войска совершили авиационный удар по жилой застройке в городе Купянск Харьковской области. По предварительным данным, по меньшей мере три человека могли погибнуть. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются", - говорится в официальном сообщении. видео дня

Купянск / Инфографика: Главред

По информации правоохранителей, удар по городу произошел около 15:40. В результате атаки мужчина и женщина получили акубаротравму. Кроме того, снаряды попали в многоквартирный дом, в котором возникли пожары в нескольких квартирах.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили по Украине 58 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, в ночь на 15 июня, российские оккупанты массированно атаковали ракетами и ударными дронами Полтавскую область, есть повреждения в Кременчугской общине.

В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли люди.

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