РФ ударила по Харькову: вспыхнули пожары, среди пострадавших - дети

"Прилеты" были зафиксированы в трех районах города. Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура.

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Последствия атаки дронов на Харьков / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Кратко:

РФ атаковала Харьков дронами

Повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары

Пострадали люди, в том числе и дети

В ночь на 12 июня российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову дронами-камикадзе. Атака длилась с 01:37 до 03:08. Пострадали более десяти человек, в том числе и дети.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, подтверждены "прилеты" в Салтовском районе города.

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Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

"Пожары вспыхнули на территориях жилых домов и образовательных заведений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий. Харьков держится. Люди – живы", - сообщил Терехов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Также зафиксировано попадание БпЛА типа Герань-2 в землю. Повреждено остекление трех многоквартирных жилых домов.

В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В Слободском районе в результате обстрела вспыхнул магазин на площади 200 м.кв.

В Салтовском районе в результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания.

"Попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар. На крыше складского помещения обнаружен неразорванный БПЛА", - отметил Синегубов.

Обновлено. В ГосЧС уточнили, что в Харькове пострадали 14 человек, в том числе четыре ребенка. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.

"Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Спасатели показали последствия ночной атаки на Харьков:

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара страны-агрессора России по Харькову в ночь на 11 июня пострадали 64 человека, в том числе 9 детей. Еще 3 человека погибли.

Напомним, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

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