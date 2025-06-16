"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко заговорила о смерти

Денисенко поделилась одновременно тревожными и жизнеутверждающими размышлениями.

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Наталка Денисенко новости - актриса поделилась мыслями о жизни и смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вкратце:

Наталка Денисенко тяжело переживает последние события в ее жизни

Артистка опубликовала собственные рассуждения о жизни и смерти

Украинская актриса Наталка Денисенко в последнее время жалуется на плохое эмоциональное и физическое самочувствие. Поклонники связывали это с недавним разводом артистки.

Сегодня Денисенко призналась, что справляется с преддепрессивным состоянием. К тому же ее сильно подкосило известие о гибели актера и воина Юрия Фелипенко. В связи с этим в блоге Наталки в Instagram появился тревожный пост о смерти.

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Актриса опубликовала серию фото с припиской: "Если я внезапно умру, это фото можете использовать для ваших грустных репостов".

Также Наталка Денисенко опубликовала размышления о скоротечности жизни, особенно в условиях полномасштабной войны, а также о важности проживать ее "на полную".

Наталка Денисенко новости - актриса поделилась мыслями о жизни и смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мы живем во время, когда никто не знает, что будет завтра. Когда "правильно" стало относительным. И сейчас главное, по моему мнению, не потерять не тело, а душу! Не потерять себя! "Большинство людей умирает еще ДО смерти". ... Каждый сегодня проходит свою войну (видимую или невидимую), и у каждой души свои шаги и задачи. Но когда в какой-то обычный день просто перестанет биться сердце, сможете ли вы сказать: моя душа жила на полную? Уже пора проснуться, потому что обстоятельства которые мешают могут не закончиться никогда!" - написала артистка.

Наталка Денисенко новости - актриса поделилась мыслями о жизни и смерти / instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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