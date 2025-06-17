Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить слово "поробка": учитель призвала избегать ошибки

Алёна Воронина
17 июня 2025, 05:35
14
На самом деле стоит избегать такого слова - в украинском языке есть другой термин, который будет правильно выковывать в таком случае.
Оригами, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить слово "поробка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить слово "поробка"
  • Каким правильным словом его нужно заменить

В украинском языке есть ряд слов, которые многие люди привыкли употреблять на постоянной основе, хотя они и являются ошибочными. К таким словам также относится слово "поробка".

Почему это слово является неправильным и как его заменить, чтобы не делать серьезной ошибки, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Помогаете своим доченькам и сыночкам, что-то делаете своими руками и относите в детский сад или в школу? Как вы называете это? "Поробка"? Ну, как будто "пороблено" с этими "поробками", везде только и пишут: "Поробка, поробка, поробка". Это неправильно", - подчеркнула учитель.

Она рассказала, как на самом деле следует называть такие изделия.

"На самом деле, если заглянуть в словарь СУЯ, то мы увидим, что изделия, изготовленные своими руками, называются "саморобка". Давайте говорить правильно!", - отметила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "поробка":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об "удобной" позиции Запада

Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об "удобной" позиции Запада

04:30Война
РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

01:35Украина
Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

01:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Только люди с феноменальной внимательностью найдут 3 различия: есть всего 19 секунд

Только люди с феноменальной внимательностью найдут 3 различия: есть всего 19 секунд

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Последние новости

05:35

Почему нельзя говорить слово "поробка": учитель призвала избегать ошибки

05:04

Гороскоп на завтра 18 июня: Скорпионам - финансовая выгода, Водолеям - проблемы

04:30

Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об "удобной" позиции ЗападаВидео

04:05

Знают единицы: ученые раскрыли, какой стороной правильно вешать туалетную бумагуВидео

03:48

"Обмен" украинских детей на россиян: в ООН сделали первое заявление

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
03:43

Стоят безумно дорого: в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире

02:35

Путин может начать новое "СВО" в Европе: появился неожиданный прогнозВидео

01:35

РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

01:30

"Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми

Реклама
01:07

Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

00:25

"Очень грустно": жена Брюса Уиллиса показала новое фото больного актера

00:22

Массированная атака "Шахедов" на Киев: раздаются взрывы, работает ПВО, есть пострадавшие

16 июня, понедельник
23:56

13 "добрых" дронов остановили завод в РФ: детали инцидента с "Невинномысским Азотом"

23:11

"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко заговорила о смерти

23:06

Они приехали на лечение из Одессы: в Израиле погибла целая украинская семья

23:04

Его песни слушал весь СССР, а исчез в 30: что скрывает история ИвасюкаВидео

21:58

Оккупанты снова ударили по мирному населению: новые подробности из Купянска

21:46

Сюрприз от Навроцкого: как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕСВидео

21:44

Комбат Ширшин, раскритиковавший Курскую операцию, раскрыл заключение служебной проверки

21:29

Помидоры будут больше и быстрее созревать, если выполнить одно заданиеВидео

Реклама
21:19

Дива Монро рассказала о личной жизни и биологическом родстве с сыном подруги

20:48

4 способа заготовить черную смородину на зиму: вкусно, полезно и без потерь

20:45

Заходят с трех направлений: РФ пытается окружить стратегический город на Востоке

20:42

Безумные перемены уже на пороге - какие знаки зодиака проведут лучшее лето 2025

20:41

Трамп намекнул, кто виноват в войне в Украине: и это не ПутинВидео

20:12

"Приравнены к ангелам": священник рассказал, почему дети до 7 лет не исповедуютсяВидео

19:56

"Сюрприз для россиян": Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ

19:49

Фицо поддержал Украину в ЕС, но не в НАТО: что за этим стоит, кроме экономики

19:41

Украину атакует невыносимая жара: синоптики назвали дату нового похолодания

19:22

Россия "подмешала" своих к телам украинцев: в МВД раскрыли циничные моменты

19:05

Как замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты - способы, которые сохранят вкусВидео

18:59

Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельноВидео

18:24

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

17:51

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

17:28

Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

17:25

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:20

Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту

17:17

Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

17:14

Теперь официально: Леся Никитюк подтвердила, что ждет первенца

16:59

Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу

Реклама
16:44

Краденые "инновации" СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у ЗападаВидео

16:30

"Такого не делал никто": один из банков начисляет кэшбек за зарплаты

16:22

"Болезненный момент": что готовит Польша для Украины при президентстве НавроцкогоВидео

16:01

"Россияне пойдут на настоящие переговоры": Горбач назвал сроки, когда война "застынет"Видео

15:38

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

15:24

Кошелек будет трещать: Вселенная "озолотит" три знака зодиака в ближайшее время

15:22

Завершено возвращение тел погибших украинцев: что дальше и сколько удалось вернуть

15:17

"Уничтожить гарантированно": РФ выдвинула наглое требование для завершения войны

15:17

Когда ходить и что категорически нельзя делать на кладбище: объяснение священниковВидео

15:15

Почему геймеры продают и покупают аккаунты в играх новости компании

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять