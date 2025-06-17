Почему нельзя говорить слово "поробка": учитель призвала избегать ошибки

На самом деле стоит избегать такого слова - в украинском языке есть другой термин, который будет правильно выковывать в таком случае.

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Почему нельзя говорить слово "поробка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить слово "поробка"

Каким правильным словом его нужно заменить

В украинском языке есть ряд слов, которые многие люди привыкли употреблять на постоянной основе, хотя они и являются ошибочными. К таким словам также относится слово "поробка".

Почему это слово является неправильным и как его заменить, чтобы не делать серьезной ошибки, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Помогаете своим доченькам и сыночкам, что-то делаете своими руками и относите в детский сад или в школу? Как вы называете это? "Поробка"? Ну, как будто "пороблено" с этими "поробками", везде только и пишут: "Поробка, поробка, поробка". Это неправильно", - подчеркнула учитель.

Она рассказала, как на самом деле следует называть такие изделия.

"На самом деле, если заглянуть в словарь СУЯ, то мы увидим, что изделия, изготовленные своими руками, называются "саморобка". Давайте говорить правильно!", - отметила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "поробка":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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