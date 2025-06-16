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Помидоры будут больше и быстрее созревать, если выполнить одно задание

Руслана Заклинская
16 июня 2025, 21:29
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Эксперты поделились простым, но действенным методом, который позволяет получать здоровые, крепкие и вкусные плоды в течение всего сезона.
Помидоры будут больше и быстрее созревать, если выполнить одно задание
Зачем и как правильно пасынковать помидоры / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Как пасынкование влияет на урожайность и качество плодов
  • Какие сорта помидоров нуждаются в пасынковании
  • Когда стоит и не стоит проводить пасынкование

Настоящей жемчужиной летнего урожая являются помидоры, а их неповторимый вкус особенно выразителен, когда плоды созревают на собственной грядке. На сладость и качество помидоров влияют многочисленные факторы: температура воздуха, состав почвы, оптимальное сочетание количества солнечного света и осадков.

Главред выяснил, когда и как правильно пасынковать помидоры.

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В то же время регулировать размер плодов гораздо легче - этому способствует правильная обрезка растений, пишет Daily Express. Как объясняет эксперт из компании Bonnie Plants, своевременная и грамотная обрезка позволяет направить энергию растения на формирование плодов, а не на чрезмерное наращивание зелени.

"Обрезка в нужное время направляет энергию на создание и созревание плодов, а не на образование большего количества листьев", - отметил специалист по садоводству.

Впрочем, эта процедура требует индивидуального подхода и определенного опыта. Особого внимания требуют именно индетерминантные сорта помидоров - те, что непрерывно растут, образуя новые побеги и цветы в течение всего сезона. Эти растения формируются преимущественно на одном главном стебле, тянутся вверх и требуют опоры - тростника, сетки или шпалеры. Именно для таких сортов регулярная обрезка является важным условием для получения богатого и качественного урожая.

Эксперты из Королевского садоводческого общества Великобритании рекомендуют удалять боковые побеги ("пасынки"), которые появляются в пазухах листьев, там, где основной стебель встречается с ветвью. Удаление этих побегов позволяет растению не тратить силы на чрезмерную зеленую массу, вместо этого сосредотачиваясь на развитии плодов.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Как правильно пасынковать помидоры

Процедура обрезки достаточно проста: пасынки можно аккуратно прищипнуть пальцами или обрезать секатором, следя, чтобы срез был чистым. Регулярный осмотр растений поможет избежать зарастания. Каждый раз, когда поливаете помидоры, стоит внимательно осматривать их на наличие новых пасынков и своевременно их удалять.

Если не контролировать рост боковых побегов, куст может превратиться в хаотичную массу густой листвы, которую трудно поддерживать в порядке. В таком случае растение формирует меньше плодов, занимает больше места на грядке и усложняет уход.

YouTube-блогер Богдан Волынский пасынкует томаты каждую неделю. Мужчина выламывает, вырезает или отщипывает пасынки в зависимости от того, насколько выросли новые пасынки.

Смотрите видео о том, как правильно пасынковать помидоры:

Когда пасынковать помидоры не стоит

Впрочем, садоводам следует помнить, что этот подход наиболее эффективен, если ваша цель - получить крупные, сочные плоды. Если же вы предпочитаете большее количество помидоров, но меньшего размера, пасынкование может несколько уменьшить общий урожай.

Как заключает садоводческий эксперт Никола из Gardenary, при правильном уходе "помидоры вырастут большими". Поэтому регулярная обрезка - простой, но действенный инструмент, позволяющий получить здоровые, крепкие и вкусные плоды в течение всего сезона.

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О канале Богдана Волынского

Богдан Волынский - украинский YouTube-блогер, известный своим каналом "Богдан Волынский". Канал имеет более 60 тысяч подписчиков и содержит более 1,6 тысячи видео на различные темы. В большей части снятых видео блогер делится своим собственным опытом.

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