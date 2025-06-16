Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

Три вида растений стоит посадить этим летом, чтобы привлечь пчел.

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Растения, которые наполнят ваш сад красотой и ароматом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему важно привлекать пчел в сад

Какие растения особенно привлекают пчел

Пчелы - это не только символ лета, но и важная часть экосистемы. Они играют ключевую роль в опылении растений, что обеспечивает урожай фруктов, овощей и ягод. Однако из-за изменений климата и деятельности человека популяция пчел стремительно уменьшается.

Поэтому важно создавать для пчел благоприятные условия, а начать можно с собственного сада. Эксперт по садоводству из Jacksons Nurseries Хайден Солт поделился тремя замечательными растениями, которые стоит посадить этим летом, чтобы ваше пространство стало настоящим раем для опылителей.

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Главред узнал, какие растения особенно любят пчелы.

Кустарники

Кустарники - неотъемлемая часть многих садов. Они не только украшают пространство, но и обеспечивают стабильный источник нектара и пыльцы для пчел, пишет Daily Express.

Хайден Солт советует обратить внимание на чойсию. Это вечнозеленый кустарник с ярко-белыми душистыми цветами, которые распускаются весной и могут повторно цвести в конце лета. Растение не только радует глаз, но и активно привлекает опылителей.

Еще одним удачным выбором является кустарниковая вероника. Она летом и осенью покрывается сиреневыми колосками цветов, которые со временем приобретают белый оттенок. Пчелы и бабочки охотно наведываются к этим цветам, а сам кустарник не требует сложного ухода.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Многолетники

Многолетние растения - еще один способ сделать сад привлекательным для пчел. Астры являются одним из лучших вариантов для привлечения опылителей. Их обильное и яркое цветение создает не только эстетическую красоту, но и дает много пыльцы. К тому же астры прекрасно чувствуют себя в контейнерах, поэтому украсят даже небольшой балкон или террасу.

Еще один фаворит - гелениум. Его оранжево-ржавые цветы, похожие на ромашки, держатся в течение всего лета. Это растение привлекает и пчел, и бабочек, создавая настоящее красочное шоу в саду.

Вьющиеся растения

Вьющиеся растения не только украшают заборы и беседки, но и активно привлекают опылителей. Глициния - одно из самых популярных среди садоводов. Ее длинные гроздья нежных белых или сиреневых цветов расцветают весной и в начале лета, создавая сказочную атмосферу, к которой слетаются пчелы.

Еще один удачный вариант - гортензия плетистая. Она полностью морозостойкая и образует красивые соцветия зеленовато-белого цвета, которые так любят насекомые.

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