Слизни и улитки исчезнут: садоводов призвали оставить в саду один напиток

Дешевый и быстрый метод сохранит сады от слизней и улиток.

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Ловушка из пива для сада / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как избавиться от слизней и улиток

Как сделать ловушку из пива для сада

Красивый и цветущий сад - это то, чего хотят достичь многие садоводы. Но тяжелый труд часто может быть испорчен вредителями, которые могут уничтожить все растения.

Главред решил разобраться, как избавиться от вредителей в саду.

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Эффективное средство от вредителей

Как пишет express.co.uk, садоводам стоит оставить небольшие кружки пива в своих садах, ведь этот трюк творит чудеса, защищая растения от двух конкретных вредителей.

"Хотя влажная и теплая среда для выращивания может быть полезной для растений, она также создает идеальный дом для слизней и улиток. Их присутствие может быстро уничтожить сад. Вредители питаются рассадой, нежными листьями и созревающими плодами, оставляя неровные отверстия и скользкие следы по всему саду", - говорится в сообщении.

Однако, ловушки с пивом - один из самых популярных и эффективных природных средств отпугивания слизней и улиток.

"Слизней и улиток привлекает запах пива, и как только они заползают в ловушку, они утонут", - добавили эксперты.

Как сделать ловушку из пива для вредителей

Наполните неглубокую емкость пивом. Закопайте ее в почву так, чтобы край был на уровне земли.

Данную ловушку нужно проверять ежедневно и доливать пиво, потому что его аромат со временем может уменьшаться.

Вместо пива можно использовать смесь сахара, воды и дрожжей. Эта смесь также эффективна против вредителей.

Как избавиться от слизней в саду - видео:

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

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