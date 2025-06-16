Слизни и улитки исчезнут: садоводов призвали оставить в саду один напиток

Вы узнаете:
- Как избавиться от слизней и улиток
- Как сделать ловушку из пива для сада
Красивый и цветущий сад - это то, чего хотят достичь многие садоводы. Но тяжелый труд часто может быть испорчен вредителями, которые могут уничтожить все растения.
Главред решил разобраться, как избавиться от вредителей в саду.
Эффективное средство от вредителей
Как пишет express.co.uk, садоводам стоит оставить небольшие кружки пива в своих садах, ведь этот трюк творит чудеса, защищая растения от двух конкретных вредителей.
"Хотя влажная и теплая среда для выращивания может быть полезной для растений, она также создает идеальный дом для слизней и улиток. Их присутствие может быстро уничтожить сад. Вредители питаются рассадой, нежными листьями и созревающими плодами, оставляя неровные отверстия и скользкие следы по всему саду", - говорится в сообщении.
Однако, ловушки с пивом - один из самых популярных и эффективных природных средств отпугивания слизней и улиток.
"Слизней и улиток привлекает запах пива, и как только они заползают в ловушку, они утонут", - добавили эксперты.
Как сделать ловушку из пива для вредителей
Наполните неглубокую емкость пивом. Закопайте ее в почву так, чтобы край был на уровне земли.
Данную ловушку нужно проверять ежедневно и доливать пиво, потому что его аромат со временем может уменьшаться.
Вместо пива можно использовать смесь сахара, воды и дрожжей. Эта смесь также эффективна против вредителей.
Как избавиться от слизней в саду - видео:
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