"Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми

Поклонники могут понаблюдать за буднями герцогов Сассекских.

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Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала заботливость мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Вкратце:

Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем отца

Она показала видео, собранное из различных кадров из их семейной жизни

В этом году принц Гарри в шестой раз отмечал свой "профессиональный" праздник - День отца. В последнее время его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, повышает свое присутствие в общественном пространстве, поэтому поклонники герцогов Сассекских могут узнать больше об их повседневной жизни.

Так ко Дню отца Маркл опубликовала в своем блоге в Instagram трогательное видео, которое состояло кадров из семейного архива. На них показано, как хорошо принц Гарри умеет обращаться с детьми, которого у него и жены двое - принц Арчи Сассекский (2019) и принцесса Лилибет Сассекская (2021).

видео дня

"Лучший. Счастливого Дня отца нашему самому любимому парню", - подписала ролик Меган Маркл. Сама она предпочла скромно остаться за кадром.

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала заботливость мужа / instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала заботливость мужа / instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала заботливость мужа / instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала заботливость мужа / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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