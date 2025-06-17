"Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми

Вкратце:
- Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем отца
- Она показала видео, собранное из различных кадров из их семейной жизни
В этом году принц Гарри в шестой раз отмечал свой "профессиональный" праздник - День отца. В последнее время его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, повышает свое присутствие в общественном пространстве, поэтому поклонники герцогов Сассекских могут узнать больше об их повседневной жизни.
Так ко Дню отца Маркл опубликовала в своем блоге в Instagram трогательное видео, которое состояло кадров из семейного архива. На них показано, как хорошо принц Гарри умеет обращаться с детьми, которого у него и жены двое - принц Арчи Сассекский (2019) и принцесса Лилибет Сассекская (2021).
"Лучший. Счастливого Дня отца нашему самому любимому парню", - подписала ролик Меган Маркл. Сама она предпочла скромно остаться за кадром.
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Меган Маркл - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.
Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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