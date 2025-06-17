"Обмен" украинских детей на россиян: в ООН сделали первое заявление

Фархан Гак заявил, что дети не могут быть объектом для торга.

https://glavred.info/politics/obmen-ukrainskih-detey-na-rossiyan-v-oon-sdelali-pervoe-zayavlenie-10673933.html Ссылка скопирована

ООН отреагировала на предложение РФ по омину детей / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

РФ предложила Украине обменять российских оккупантов на украинских детей. Заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак отреагировал на такое предложение. Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что дети и другие гражданские лица не могут быть использованы как объект торга.

"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", - сказал Фархан Гак. видео дня

В ООН в очередной раз подчеркнули, что депортация детей во время войны является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали предложения РФ. Оказалось, что россияне хотят обмена своих оккупантов на украинских детей. Президент назвал такие условия невозможными и несправедливыми.

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.

12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.

10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред