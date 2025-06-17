'Дорого обходятся': Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

Трамп также ждет, когда Европа введет санкции против России.

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Трамп сказал о санкциях против РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Трампа:

США не вводят санкции против РФ, потому что ждут заключения соглашения

Санкции стоят США много денег

Соединенные Штаты Америки не вводят санкции против страны-агрессора России, потому что ожидают заключения мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Об этом заявил Дональд Трамп во время разговора с журналистами на саммите G7, передает Суспільне.

Так, на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон призыв Европы к введению новых санкций против РФ, президент США ответил: "Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это".

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В то же время, когда Трампа спросили, почему Вашингтон самостоятельно не введет санкционные ограничения против страны-террориста, он заявил, что "ждет, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение".

Кроме того, Дональд Трамп пожаловался на то, что санкции якобы дорого обходятся США.

"И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением", - сказал он.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против юридических и физических лиц Российской Федерации.

Премьер-министр страны Роберт Фицо говорил, что Словакия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, если они будут наносить ущерб национальным интересам.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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