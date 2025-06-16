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Комбат Ширшин, раскритиковавший Курскую операцию, раскрыл заключение служебной проверки

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2025, 21:44
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Александр Ширшин выполнял боевые задачи в Курской области и на Сумском направлении, после чего написал рапорт.
Комбат Ширшин, раскритиковавший Курскую операцию, раскрыл заключение служебной проверки
Александр Ширшин опубликовал результаты служебной проверки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/a.shyrshyn, t.me/brygada47

Что известно:

  • Комбат Ширшин раскритиковал Курскую операцию
  • Ширшин обнародовал результаты служебной проверки после рапорта

Комбат 47-й бригады Александр Ширшин, который раскритиковал боевые задачи в Курской области и подал рапорт о боевых поручениях на Сумском направлении, раскрыл результаты проверки рабочей группой. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Он назвал этот вывод неожиданным.

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"После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой, пришли к мощно-неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания", - написал Ширшин.

Он с насмешкой добавил, что "найти недисциплинированного комбата легче, чем принять меры".

Скандал с Александром Ширшиным - все новости

Напомним, днями ранее, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт об увольнении с должности. В своей заметке в Facebook он резко раскритиковал военное командование, обвинив его в бессмысленных приказах, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

По словам Ширшина, ситуация на фронте, где находится его подразделение, является критической не только из-за сложных условий, но и из-за действий высшего руководства. Известно, что 47-я бригада выполняла задачи в Курской области с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

Впоследствии появилась реакция Генштаба ВСУ. Там отметили, что была создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Также отдельное внимание уделят анализу приказов и распоряжений, которые поступали с разных уровней военного управления. В частности, будут проверять, насколько оправданными были приказы и решения в условиях боевых действий.

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война в Украине Сумская область вторжение России Операция в Курской области
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