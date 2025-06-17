Украине грозит серьезный дефицит: названа причина резкого подорожания хлеба

Одним из факторов, подталкивающих цены на рожь вверх, является неопределённость с урожаем.

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В Украине дорожает хлеб / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Объемы украинской и импортной ржи не удовлетворяют потребности

Переработчики говорят о полном дефиците зерна на внутреннем рынке

В 2024–2025 годах посевные площади ржи в Украине продолжают сокращаться, и эта тенденция становится системной, что является одним из факторов подорожания хлеба, сообщила эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

"Если в 2024 году рожь занимала около 215 тысяч гектаров, то в 2025 году — уже только 189 тысяч. Уменьшение продолжается", — подчеркнула она в комментарии изданию Фокус.

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Из-за этого производители хлеба и сельхозпроизводители выражают обеспокоенность, поскольку объемы украинской и импортной ржи не удовлетворяют потребности хлебопекарной отрасли.

С начала 2025 года зерно приходится завозить из Польши и стран Балтии, а к концу года — в ноябре–декабре — перерабатывающие предприятия будут вынуждены искать дополнительные поставки ржи или ржаной муки за рубежом, где также наблюдается высокий спрос и растущая конкуренция.

Дополнительные причины роста цен

Одним из факторов, подталкивающих цены на рожь вверх, является неопределённость с урожаем. Как отмечает эксперт, прогнозировать цену сложно, поскольку жатва ржи ещё впереди, а погодные условия остаются нестабильными.

"Рожь — культура яровая, её уборка запланирована на август-сентябрь. Но уже сейчас отраслевые организации и переработчики говорят о полном дефиците зерна на внутреннем рынке", — добавляет Руженкова.

/ Главред

Экспорт на фоне дефицита

Несмотря на нехватку ржи в стране, в 2024 году Украина экспортировала урожай — основными покупателями стали Испания, Польша и Турция. Это вызывает удивление у экспертов, которые призывают государственные органы, в частности Минсельхоз и Минэкономики, вмешаться в ситуацию. Среди возможных мер — введение временных экспортных пошлин или ограничений, чтобы стабилизировать внутренние запасы.

"Безусловно, рынок должен оставаться открытым, но когда рожь дорожает, а ржаной хлеб — один из самых доступных для населения — становится дефицитным, власти должны реагировать. Особенно учитывая, что этот хлеб предпочитают менее обеспеченные слои населения", — подытожила Руженкова.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

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Что такое хлеб? Хлеб — хлебобулочное изделие, получаемое путем выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия."

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