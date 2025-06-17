Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об 'удобной' позиции Запада

Эксперт сказал, как союзники ищут основания для задержки военной помощи Украине.

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Горбач рассказал о задержки военной помощи / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Главное из заявления эксперта:

Европа использует отсутствие мобилизации 18-24-летних для сдерживания помощи Украине

Это помогает им оправдывать собственную позицию

За этим скрывается реальное нежелание действовать решительно

Европа может затягивать решение о военной помощи и санкциях против России из-за того, что Украина не соглашается на некоторые условия. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

В частности, он вспомнил о тезисе об отсутствии обязательной мобилизации 18-24-летних.

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По его словам, он свидетельствует, скорее, о некомпетентности части политиков - и не только европейских, но и американских.

"Они не совсем адекватно оценивают ситуацию нынешней войны. Дело не в том, что на фронте недостаточно молодых людей - дело совсем в другом", - подчеркнул он.

Горбач добавил, что этот аргумент просто используют как удобный повод для того, чтобы сдерживать помощь, торговаться, оправдывать собственную позицию.

"Иногда из морально-этических соображений. Мол, в Украине тоже "не все правильно". Да, не все правильно - но точно не в этом вопросе. Это не является основанием для задержки военной помощи. Целью должно быть хотя бы достаточно вооружить тех, кто уже есть в армии", - отметил эксперт.

По его мнению, это в основном риторические фигуры в диалоге с нашими западными партнерами.

"За ними скрывается реальное нежелание действовать решительно и обеспечить Украину необходимой помощью - как по объемам, так и по темпам ее предоставления", - подытожил Горбач.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о сценариях нападения РФ на НАТО:

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Эксперты американского Института изучения войны отметили, что такой шаг не только не приблизит мир, но и поощрит российского диктатора Владимира Путина продолжать войну против Украины.

В то же время, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте говорил, что в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, будет четко прописан вопрос военной поддержки Украины.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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