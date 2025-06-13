"Ждати" или "чекати" - как правильно: учитель дала однозначный ответ

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "ждати" или "чекати"
- Какой ошибки нужно избегать
Нередко при использовании слова "ждати" может возникать мысль, правильно ли вообще так говорить и не является ли это ошибкой. Многие украинцы в наше время до сих пор считают, что это слово является суржиком, и что надо употреблять только слово "чекати".
Так можно ли использовать слово "ждати"? Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Не все слова, схожие с русским языком, являются суржиком. Это касается и слова "ждати". Оно происходит от праславянского, родственное с литовским и латвийским. Есть даже древние имена Ждан и Ждана. А также слово "ждати" упоминается в фольклоре и произведениях Стельмаха, Симоненко, Шевченко, Лины Костенко", - пояснила учитель.
Итак, слова "ждати" и "чекати" - это синонимы и можно употреблять и то, и другое, подчеркнула она.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "ждати" или "чекати":
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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