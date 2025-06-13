"Ждати" или "чекати" - как правильно: учитель дала однозначный ответ

При использовании этих слов нужно избегать серьезной ошибки.

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Как правильно "ждати" или "чекати"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "ждати" или "чекати"

Какой ошибки нужно избегать

Нередко при использовании слова "ждати" может возникать мысль, правильно ли вообще так говорить и не является ли это ошибкой. Многие украинцы в наше время до сих пор считают, что это слово является суржиком, и что надо употреблять только слово "чекати".

Так можно ли использовать слово "ждати"? Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Не все слова, схожие с русским языком, являются суржиком. Это касается и слова "ждати". Оно происходит от праславянского, родственное с литовским и латвийским. Есть даже древние имена Ждан и Ждана. А также слово "ждати" упоминается в фольклоре и произведениях Стельмаха, Симоненко, Шевченко, Лины Костенко", - пояснила учитель.

Итак, слова "ждати" и "чекати" - это синонимы и можно употреблять и то, и другое, подчеркнула она.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "ждати" или "чекати":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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