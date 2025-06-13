РФ нацелилась на город-миллионник: Жданов назвал условие для нового наступления

Для восстановления армии до уровня, необходимого для атаки на страны Альянса, России потребуется 3–5 лет.

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/ Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Главред

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Армия РФ сейчас не располагает ресурсами для продвижения к Одессе

Падение Одессы может спровоцировать дальнейшую агрессию

Военный аналитик Олег Жданов считает маловероятным, что в нынешних условиях Россия способна начать наступление на Одессу. Однако, по его мнению, стратегические цели Кремля на южном направлении остаются актуальными, и угроза новых захватов сохраняется в долгосрочной перспективе.

По словам эксперта, российская армия сейчас не располагает ресурсами для форсирования Днепра и продвижения к Одессе. Тем не менее Жданов убежден, что диктатор РФ Владимир Путин не откажется от своей цели — установить контроль над территориями на правом берегу Днепра, включая Одессу и Приднестровье, в рамках идеи "Новороссии" и полной изоляции Украины от Черного моря.

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Он напомнил, что еще в 2022 году Россия аннексировала части Запорожской и Херсонской областей. Это, по мнению Жданова, было не просто политическим шагом, а частью подготовки к потенциальному расширению наступления.

Эксперт подчеркивает, что без захвата плацдарма на правом берегу Днепра российским войскам невозможно развивать наступление на юге. По его словам, Кремль может согласиться на формальное перемирие только после полного вывода украинских войск из Запорожской и Херсонской областей — иначе война продолжится.

В этом контексте, отметил Жданов, заявления президента Владимира Зеленского о возможной атаке на Одессу являются сигналом для Запада: рассчитывать на скорое мирное урегулирование не стоит. По его мнению, завершить войну можно либо путем экономического давления, включая более жесткие санкции, либо за счет поставок вооружения и победы на поле боя. Однако оба пути, по его словам, замедлены недостаточной решимостью западных партнёров.

Жданов также предупреждает, что падение Одессы может спровоцировать дальнейшую агрессию — сначала в сторону Молдовы, а затем и Европы. В этом случае Россия получит новый плацдарм на юго-западе, который может быть использован для расширения влияния, в том числе экономическими средствами. Он упомянул Австрию как страну с нейтральным статусом, но при этом с выраженными пророссийскими взглядами.

Говоря о возможных сроках возобновления полномасштабных наступлений, Жданов ссылается на оценку аналитиков НАТО: для восстановления армии до уровня, необходимого для атаки на страны Альянса, России потребуется 3–5 лет. Однако для нового удара по Украине, по его мнению, Кремлю достаточно одного года оперативной паузы.

Ранее стало известно о планах РФ захватить Одессу и выйти на границы других стран. Президент назвал главные цели России для провоцирования хаоса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне ударили ракетами по Одессе. В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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