Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом

Во время летнего отдыха не хочется тратить много времени на разжигание огня, поэтому можно воспользоваться лайфхаком.

https://glavred.info/life/kak-bystro-razzhech-gril-prostoy-sposob-s-salfetkami-i-maslom-10672883.html Ссылка скопирована

Чем можно разжечь гриль / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что нужно для разжигания гриля

Как быстро разжечь огонь

Лето у многих ассоциируется с шашлыками и барбекю на природе. Но иногда во время подготовки к пикнику с мясом и овощами на гриле компания забывает взять средство для разжигания.

Однако Главред выяснил, что его легко можно заменить обычными бумажными салфетками и растительным маслом. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, для начала нужно скрутить салфетки по спирали, выложить на уголь и щедро полить их маслом. Далее остается поджечь все и ждать примерно 20 минут.

В результате, после отведенного времени, любимое мясо и овощи можно будет быстро приготовить на гриле, при этом не используют никакой химии.

Читайте также:

Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред