Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом

Вы узнаете:
- Что нужно для разжигания гриля
- Как быстро разжечь огонь
Лето у многих ассоциируется с шашлыками и барбекю на природе. Но иногда во время подготовки к пикнику с мясом и овощами на гриле компания забывает взять средство для разжигания.
Однако Главред выяснил, что его легко можно заменить обычными бумажными салфетками и растительным маслом. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, для начала нужно скрутить салфетки по спирали, выложить на уголь и щедро полить их маслом. Далее остается поджечь все и ждать примерно 20 минут.
В результате, после отведенного времени, любимое мясо и овощи можно будет быстро приготовить на гриле, при этом не используют никакой химии.
Читайте также:
- Как быстро очистить батарею от ржавчины - простое кухонное средство делает настоящее чудо
- Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнее
- Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве
Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред