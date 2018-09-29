Последние с участием Кучмы: названа дата новых переговоров по Донбассу в Минске

Леонид Кучма 2 октября примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы / Перший національний канал

Второй президент Украины Леонид Кучма, представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ и ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе примет участие в очередном заседании ТКГ в столице Беларуси Минске, которое состоится во вторник, 2 октября.

Экс-глава страны работал в группе на общественных началах и не должен писать заявление об увольнении, рассказала его пресс-секретарь Дарка Олифер "Бабелю".

"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, которое состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний — все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины (Петра Порошенко — Ред.)", — заявила спикер.

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма решил покинуть пост представителя Украины в Трехсторонней контактной группе из-за возраста (9 августа 2018 года бывшему президенту исполнилось 80 лет). Напомним, в августе на заседании ТКГ согласовала новый режим тишины, очередное перемирие назвали "школьным".