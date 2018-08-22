Трехсторонняя группа согласовала сроки "школьного перемирия" в Донбассе

Стороны обязались соблюдать режим тишины и не чинить препятствий миссии ОБСЕ / Фейсбук Д.Олифер

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, в Минске, уполномоченные особы согласовали новый режим тишины. Новое перемирие, которое назвали "школьным", должно начаться в полночь 29 августа.

"Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом", - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Читайте такжеВ России назвали Геращенко "невменяемой" и обвинили в срыве переговоров в МинскеКучмы Дарка Олифер.

Пресс-секретарь вынуждена была констатировать, что пока что ситуация с безопасностью не особо изменилась - на протяжении заключенного на период жатвы "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа, террористы почти 1500 раз нарушили режим тишины (в среднем на один день перемирия приходится 29 обстрелов).

Напомним, 25 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Украина отвергла возможность проведения любых референдумов на оккупированном Донбассе.

Ранее Геращенко заявляла, что Минские соглашения не предусматривают проведения референдума на Донбассе.

Началась дискуссия с того, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.