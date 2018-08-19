"Минск пробуксовывает": в Кремле рассказали о переговорах Меркель с Путиным

19 августа 2018, 09:54

Меркель в деталях изложила Путину план введения миротворческой миссии на Донбасс.

Ангела Меркель, Владимир Путин
Ангела Меркель встретилась с Владимиром Путиным / Reuters

Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась тема ситуации на Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине. Выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей. Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", - отметил пресс-секретарь, передает ТАСС.

В свою очередь Меркель напомнила о Минских договоренностях и об отсутствии стабильного перемирия.

"Надеюсь, до начала нового учебного года сделать новую попытку обеспечить перемирие. И мы сегодня поговорим о возможности учреждения миссии ООН, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе, Германия готова здесь нести ответственность", - заявила она.

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В то же время по данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, на встрече с Путиным Меркель в деталях изложила ему план введения миротворческой миссии на Донбасс.

"На встрече Меркель-Путин, канцлер подробно излагал план введения миротворцев на Донбасс (30-40 тыс) и создание международной администрации там", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Меркель перед началом переговоров с Путиным констатировала, что после запуска проекта "Северный поток-2" Украина должна сохранить транзит газа через свою территорию.

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Донбасс Украина Ангела Меркель Владимир Путин
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