Меркель встретилась с Путиным в Берлине / Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным констатировала, что после запуска проекта "Северный поток-2" Украина должна сохранить транзит газа через свою территорию.

"В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - цитирует Меркель РИА Новости.

Немецкий лидер сообщила о позитивной динамике в связи с тем, переговоры по данному вопросу стартовали.

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о том, что ФРГ не откажется от договоренностей с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2" из-за позиции США.