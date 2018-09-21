Совет от старейшины. Кучма рассказал, кто должен возглавить Украину

Леонид Кучма / УНИАН

Президент Украины в 1994-2005 годы Леонид Кучма полагает, что страну должны возглавлять молодые люди.

Соответствующее мнение он высказал, давая пресс-конференцию в городе Днепр в пятницу, 21 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что надо давать дорогу молодым. К сожалению, когда ведешь дискуссию в этом направлении, никто однозначно не может сказать, кто будет лучше − тот или иной. В этом наша проблема", − заявил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о предстоящих изменениях в Конституцию, Кучма заявил: "Надо научиться жить по той Конституции, которая есть".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кучма назвал факторы, которые больше всего тормозят развитие Украины, а также призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед официальным Киевом.