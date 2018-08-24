Кучма назвал факторы, которые больше всего тормозят развитие Украины

Три фактора больше всего тормозят развитие Украины, полагает Леонид Кучма / Перший національний канал

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что три фактора больше всего тормозят развитие страны — война, попытки все свалить на войну и попытки действовать так, словно войны нет.

Война уносит жизни лучших, тех, кто в мирное время, наверное, был бы на самом острие изменений, такие необходимые ресурсы и средства страна вынуждена тратить на оборону, рассказал экс-президент в интервью "Радио Свобода".

"Во-вторых, (тормозят развитие — Ред.) попытки все свалить на войну. Прикрываться войной, чтобы не проводить решительные реформы, оправдывать проблемы с прозрачностью действий власти, свободой слова, бизнеса и так далее", — заявил собеседник.

По его словам, воровать у страны, которая воюет — это мародерство. "Позволять себе разъедать государство популизмом, внутренними ссорами, коррупцией. Врать избирателю. Разворовывать государство. Это всегда недопустимо", — подчеркнул Кучма.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.