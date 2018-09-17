"Украину обманули": Кучма призвал Трампа извиниться перед официальным Киевом

17 сентября 2018, 08:38

Экс-президент Украины детально высказался в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Леонид Кучма
Леонид Кучма / Reuters

Второй президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма сделал публичное заявление о том, что американский лидер Дональд Трамп обязан извиниться перед официальным Киевом за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, "обманули Украину".

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", — цитирует слова Кучмы, произнесенные им в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия", телеканал "Еспресо".

К слову, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Леонидом Кучмой, президентом России Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором. Согласно документу, Украина добровольно отказалась от доставшего ей после распада СССР ядерного оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кучма рассказал, как на переговорах в Минске пьет таблетки и слушает о мечтах России.

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Киев Будапештский меморандум Дональд Трамп Леонид Кучма Борис Ельцин
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