Зеленский на пару с Кучмой собирают срочный брифинг: онлайн трансляция

Зеленский на пару с Кучмой собирают срочный брифинг на Банковой / Reuters

Нынешний президент Владимир Зеленский объявил, что проводит брифинг сегодня после полудня.

Мероприятие состоится в 13:00 на крыльце Администрации президента на Банковой.

Как сообщает пресс-служба глава государства, вместе с Зеленским участие в брифинге примет экс-президент Украины Леонид Кучма.

Тема мероприятия пока не указана. Аккредитация журналистам не нужна.

Ранее Кучма дал совет Зеленскому. По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, в прошлом году второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.