Звезда "Звездных войн" стал неузнаваемым: в чем причина

Хэмилл сыграл гадателя, который выдает себя за человека со сверхъестественными способностями.

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Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

В каком фильме сыграет актер

На чем он сам настаивал во время съемок в кино

Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл неожиданно появился в новом сериале "Кэрри", однако зрители могут не сразу понять, что перед ними легендарный исполнитель роли Люка Скайуокера.

Как пишет Page Six, 75-летний актер получил небольшую, но весьма необычную роль в шестом эпизоде сериала. Хэмилл сыграл гадателя, который выдает себя за человека со сверхъестественными способностями, хотя на самом деле оказывается мошенником.

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Для этой роли актера специально изменили до неузнаваемости. Хэмилл появился с бородой и усами, а один глаз у его персонажа постоянно прищурен. Благодаря гриму и перевоплощению знаменитость практически невозможно узнать.

Актер сыграет в сериале по роману Стивена Кинга / Фото Википедия

Создатель сериала Майк Флэнаган рассказал, что Хэмилл сам был очень заинтересован в секретном камео и настоял на том, чтобы информацию о его участии не раскрывали заранее.

"Он очень хотел просто прийти на полдня. Его главная просьба была: "Только никому не говорите, что я там", - рассказал Флэнаган.

По словам шоураннера, Хэмилл хотел не столько получить полноценную роль, сколько просто стать частью проекта и повеселиться. Флэнаган признался, что наблюдать за работой актера было настоящим удовольствием.

"Было так весело видеть, как он полностью погружается в эту площадку и создает такого забавного персонажа", - отметил режиссер.

Для Флэнагана эта встреча с Хэмиллом стала очередным совместным проектом. Они уже работали вместе над сериалом "Падение дома Ашеров" и фильмом "Жизнь Чака".

Актер стал неузнаваемым / Фото Page Six

"Я просто обожаю этого человека", - признался создатель "Кэрри", добавив, что Хэмилл оказался исключением из известного правила Голливуда: никогда не встречайся со своими кумирами.

Новый сериал основан на знаменитом романе Стивена Кинга "Кэрри", впервые опубликованном в 1974 году. Главную роль исполнила Саммер Х. Хауэлл. Создатели называют проект новым прочтением истории, поэтому зрителей ждут заметные отличия от знакомых экранизаций.

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О персоне: Марк Ричард Хэмилл Марк Ричард Хэмилл - американский актёр. Он прославился ролью Люка Скайуокера в оригинальной трилогии "Звёздные войны" (1977–1983), за которой последовали главные роли в таких фильмах, как "Лето „Корветта"" (1978) и "Большая красная единица" Сэмюэла Фуллера (1980).

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