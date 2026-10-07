Звезда "Звездных войн" стал неузнаваемым: в чем причина

Кратко:
- В каком фильме сыграет актер
- На чем он сам настаивал во время съемок в кино
Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл неожиданно появился в новом сериале "Кэрри", однако зрители могут не сразу понять, что перед ними легендарный исполнитель роли Люка Скайуокера.
Как пишет Page Six, 75-летний актер получил небольшую, но весьма необычную роль в шестом эпизоде сериала. Хэмилл сыграл гадателя, который выдает себя за человека со сверхъестественными способностями, хотя на самом деле оказывается мошенником.
Для этой роли актера специально изменили до неузнаваемости. Хэмилл появился с бородой и усами, а один глаз у его персонажа постоянно прищурен. Благодаря гриму и перевоплощению знаменитость практически невозможно узнать.
Создатель сериала Майк Флэнаган рассказал, что Хэмилл сам был очень заинтересован в секретном камео и настоял на том, чтобы информацию о его участии не раскрывали заранее.
"Он очень хотел просто прийти на полдня. Его главная просьба была: "Только никому не говорите, что я там", - рассказал Флэнаган.
По словам шоураннера, Хэмилл хотел не столько получить полноценную роль, сколько просто стать частью проекта и повеселиться. Флэнаган признался, что наблюдать за работой актера было настоящим удовольствием.
"Было так весело видеть, как он полностью погружается в эту площадку и создает такого забавного персонажа", - отметил режиссер.
Для Флэнагана эта встреча с Хэмиллом стала очередным совместным проектом. Они уже работали вместе над сериалом "Падение дома Ашеров" и фильмом "Жизнь Чака".
"Я просто обожаю этого человека", - признался создатель "Кэрри", добавив, что Хэмилл оказался исключением из известного правила Голливуда: никогда не встречайся со своими кумирами.
Новый сериал основан на знаменитом романе Стивена Кинга "Кэрри", впервые опубликованном в 1974 году. Главную роль исполнила Саммер Х. Хауэлл. Создатели называют проект новым прочтением истории, поэтому зрителей ждут заметные отличия от знакомых экранизаций.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее телеведущая Екатерина Осадчая не планирует вывозить младших сыновей из Киева, несмотря на усиление обстрелов столицы.
Ранее также российская актриса Наталья Андрейченко рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.
Вас также может заинтересовать:
- Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз
- Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью
- "Стало темно": известный актер-воин сообщил о горе в семье
О персоне: Марк Ричард Хэмилл
Марк Ричард Хэмилл - американский актёр. Он прославился ролью Люка Скайуокера в оригинальной трилогии "Звёздные войны" (1977–1983), за которой последовали главные роли в таких фильмах, как "Лето „Корветта"" (1978) и "Большая красная единица" Сэмюэла Фуллера (1980).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред