Украинский фильм опередил технологии на десятилетие: что увидели зрители в 1967 году

В фильме "Туманность Андромеды" зрители увидели компактный экран с функциями, которые сегодня напоминают возможности планшетов и ноутбуков.

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Украинское кино 1967 года предсказало появление планшетов и видеосвязи: что показали в фильме "Туманность Андромеды" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Какое устройство показали в "Туманности Андромеды"

Чем известен фильм "Туманность Андромеды"

В 1967 году на экраны вышла "Туманность Андромеды" - фантастический фильм Киевской киностудии имени Александра Довженко, в котором показали устройство, удивительно похожее на современный планшет или ноутбук. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

В то время вычислительная техника была далека от компактности. Электронные вычислительные машины занимали значительные площади, весили несколько тонн и требовали постоянного обслуживания инженерами.

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На этом фоне особенно необычно выглядело кинематографическое устройство с тонким экраном в компактном корпусе. Оно могло воспроизводить видеозаписи, отображать графику и обеспечивать видеосвязь. Чем именно оно напоминает современные гаджеты и насколько точно фантасты предсказали будущее, выяснял Главред.

Какое устройство показали в "Туманности Андромеды"

Фильм продемонстрировал совершенно иной подход к электронике. Вместо громоздких машин, которые ассоциировались с вычислительной техникой того периода, зрителям показали небольшое устройство с экраном.

По своему виду оно напоминало то, что сегодня можно назвать планшетом. Компактный корпус и дисплей стали частью футуристического мира фильма, хотя на момент его выхода подобные технологии ещё не были повседневной реальностью.

Устройство также демонстрировало возможности, значительно опережавшие тогдашние представления о персональной электронике. На экране можно было просматривать видео, работать с графикой и поддерживать видеосвязь.

"Туманность Андромеды" и предсказание современных технологий

Особенность этого кинообраза заключается не только во внешнем сходстве с современной техникой. Авторы фантастического фильма фактически представили концепцию компактного цифрового устройства задолго до широкого распространения микросхем и жидкокристаллических матриц.

В 1960-х годах миниатюризация электроники только набирала обороты. Поэтому появление на экране столь компактного универсального устройства выглядело как образ технологии из будущего.

Сегодня подобные функции стали привычными для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Тогда же они воспринимались как элемент научной фантастики.

Как фантасты предсказывали технологии будущего

Научная фантастика неоднократно использовала художественные образы для демонстрации того, каким может стать технологический мир в будущем. "Туманность Андромеды" стала одним из примеров, где фантазия авторов визуально приблизилась к реальным устройствам последующих десятилетий.

Ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко обратил внимание на то, насколько необычным был такой образ для своего времени.

"Смартфоны, видеосвязь - уже давно стали нашей повседневностью. Но совсем недавно, до появления первых микросхем, они казались абсолютным чудом. Впрочем, и тогда существовали технопророки, которые сквозь десятилетия видели цифровое будущее", - рассказал Геннадий Попенко.

Смотрите видео о фантастических технологиях современности:

Украинское кино и технологии будущего

Фантастический фильм показал зрителям не просто футуристический антураж, а конкретный образ электронного устройства, функции которого сегодня легко узнать в привычной цифровой технике.

Экран в компактном корпусе, воспроизведение видео, работа с графикой и дистанционная связь стали обычными возможностями современных гаджетов. В 1967 году они оставались частью фантастического мира, созданного украинскими кинематографистами.

Напомним, как ранее сообщал Главред, астрономы объявили об обнаружении нового объекта в зоне обитаемости одной из самых горячих звёзд. Они описали экзопланету HD 156295 b как газовый гигант, находящийся на орбите около четырёх астрономических единиц. Согласно сообщению, её масса оценивается примерно в девять раз больше массы Юпитера, орбитальный период составляет около 2200 дней, и она получает около 60% светового потока Земли.

Илон Маск впервые воплотил в жизнь трюк, показанный в старом украинском кино, связанный с вертикальной посадкой ракеты. Команда вспомнила о сцене из фильма "Небо зовет" и ее дальнейшей связи с реальными технологиями. В 2016 году первая ступень Falcon 9 успешно выполнила вертикальную посадку на автономную морскую платформу после запуска, и к разработкам присоединился украинский программист.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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