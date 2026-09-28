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The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 22:53
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В двадцатку лучших сериалов вошли "Чернобыль" и сразу две версии "Офиса".
The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века
The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • На первом месте - "Во все тяжкие"
  • В тройку лидеров также вошли "Прослушка" и "Безумцы"

Газета The New York Times провела опрос среди более чем 500 актеров, продюсеров, режиссеров и других деятелей киноиндустрии, чтобы составить рейтинг лучших сериалов. Каждого из них попросили назвать десять лучших сериалов, премьера которых состоялась после 1 января 2000 года. Поэтому сериала "Клан Сопрано", стартовавшего в 1999 году, в этом списке нет

На первой позиции оказался сериал "Во все тяжкие" (Breaking Bad). В тройку лидеров также вошли "Прослушка" (The Wire) и "Безумцы" (Mad Men).

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На следующих местах расположились "Наследники" (Succession), "Грязнуля" (Fleabag) и "Игра престолов" (Game of Thrones). В десятке лучших также оказались "Вице-президент" (Veep), "Студия 30" (30 Rock), "Сдержи свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm) и "Атланта" (Atlanta).

В первую десятку вошли:

  • "Во все тяжкие" (Breaking Bad);
  • "Прослушка" (The Wire);
  • "Безумцы" (Mad Men);
  • "Наследники" (Succession);
  • "Грязнуля" (Fleabag);
  • "Игра престолов" (Game of Thrones);
  • "Вице-президент" (Veep);
  • "Студия 30" (30 Rock);
  • "Сдержи свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm);
  • "Атланта" (Atlanta).

Некоторые популярные сериалы заняли значительно более низкие позиции: "Чернобыль" - на 19-м месте, "Корона" - на 20-м месте, "Белый лотос" - на 21-м, "Очень странные дела" - лишь на 53-м, "Американская семейка" - на 77-м, а "Девочки Гилмор" - на 99-м.

Подробнее о выборе The New York Times можно узнать на отдельной странице.

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века
Фото: The New York Times

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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