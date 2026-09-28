В двадцатку лучших сериалов вошли "Чернобыль" и сразу две версии "Офиса".

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The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI века / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

На первом месте - "Во все тяжкие"

В тройку лидеров также вошли "Прослушка" и "Безумцы"

Газета The New York Times провела опрос среди более чем 500 актеров, продюсеров, режиссеров и других деятелей киноиндустрии, чтобы составить рейтинг лучших сериалов. Каждого из них попросили назвать десять лучших сериалов, премьера которых состоялась после 1 января 2000 года. Поэтому сериала "Клан Сопрано", стартовавшего в 1999 году, в этом списке нет

На первой позиции оказался сериал "Во все тяжкие" (Breaking Bad). В тройку лидеров также вошли "Прослушка" (The Wire) и "Безумцы" (Mad Men).

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На следующих местах расположились "Наследники" (Succession), "Грязнуля" (Fleabag) и "Игра престолов" (Game of Thrones). В десятке лучших также оказались "Вице-президент" (Veep), "Студия 30" (30 Rock), "Сдержи свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm) и "Атланта" (Atlanta).

В первую десятку вошли:

"Во все тяжкие" (Breaking Bad);

"Прослушка" (The Wire);

"Безумцы" (Mad Men);

"Наследники" (Succession);

"Грязнуля" (Fleabag);

"Игра престолов" (Game of Thrones);

"Вице-президент" (Veep);

"Студия 30" (30 Rock);

"Сдержи свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm);

"Атланта" (Atlanta).

Некоторые популярные сериалы заняли значительно более низкие позиции: "Чернобыль" - на 19-м месте, "Корона" - на 20-м месте, "Белый лотос" - на 21-м, "Очень странные дела" - лишь на 53-м, "Американская семейка" - на 77-м, а "Девочки Гилмор" - на 99-м.

Подробнее о выборе The New York Times можно узнать на отдельной странице.

Фото: The New York Times

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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