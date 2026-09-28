Россия атаковала Национальную академию наук Украины — Зеленский пригрозил ответом

Россия атаковала Академию наук Украины в Киеве.

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Зеленский отреагировал на российский удар по зданию НАН Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Россия атаковала здание Академии наук Украины

Зеленский пообещал России ответ

Страна-агрессор Россия атаковала здание Национальной академии наук Украины в Киеве. На месте удара продолжается спасательная операция и тушение пожара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в Telegram.

По словам главы государства, после удара по зданию Академии наук спасатели продолжают работать на месте и проверяют, могли ли внутри остаться люди. Он также сообщил об атаках на другие гражданские объекты в Киеве, Днепре и других регионах Украины.

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"Российский удар по зданию Украинской академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы задействованы. Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре - бизнес-центр, в других городах и регионах - также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким", - заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что последствия российских атак должны стать сигналом для международных партнеров Украины. Речь идет, в частности, о необходимости продолжения поддержки Киева и усиления давления на Россию.

"Обязательно будет ответ со стороны России. И каждый из партнеров Украины должен видеть в этом терроре, в таких ударах, что поддержка Украины - это поддержка жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что Россия должна ощутить последствия своих ударов.

"Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - сказал глава государства.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях удара

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в историческом центре столицы в результате попадания вражеского БПЛА в нежилое здание погибла женщина. Еще трое человек пострадали, медики госпитализировали их в больницу.

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Зимой Россия может расширить перечень целей и, помимо энергетики, атаковать объекты водоснабжения украинских городов. Речь идет о продолжении многолетней кампании РФ против критической инфраструктуры, но в этом сезоне под ударом может оказаться еще одна сфера. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

По словам Жданова, российские удары по энергетическим объектам зимой являются ожидаемым сценарием. В то же время Москва может попытаться создать дополнительные проблемы для городов путем повреждения систем водоснабжения.

"Поэтому я ничуть не удивлен. Думаю, что именно так и будет действовать Российская Федерация. Возможно, еще добавят - мы уже второй год об этом говорим - предприятия водоканалов, чтобы остановить подачу воды", - рассказал Жданов.

На ход отопительного сезона будут влиять не только масштабы российской кампании. Эксперт обращает внимание на погодные условия, ресурсы противника и возможные ответные действия Украины.

"А насколько тяжелым он будет - покажут и погода, и возможности Российской Федерации. Почему? Потому что всё же надеюсь, что президент не просто так объявил о нескольких неделях, и наши баллистические ракеты полетят на Москву", - сказал эксперт.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 28 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании вражеских БПЛА в нежилые здания столицы. В частности, в Оболонском районе в результате атаки были повреждены АЗС и ее топливораздаточные колонки, что привело к пожару. Первые вызовы экстренных служб на место происшествия были зафиксированы в 06:02, а уже к 07:16 глава города сообщил о трех пострадавших.

Ночному обстрелу управляемыми авиабомбами подверглись и жилые кварталы Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, вражеская управляемая авиабомба попала непосредственно в многоквартирный дом в Салтовском районе. По состоянию на 06:03 число раненых возросло до 22 человек, среди которых оказались восемь детей.

Кроме того, глава Шевченковской РГА Александр Сазанович сообщил о падении БПЛА на нежилое здание в центре Киева, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, кадры которого распространились в сети. Сообщая о последствиях атаки в 14:05, Сазанович заявил о наличии погибших и раненых, а в КМВА позже уточнили, что среди жертв есть погибшая женщина.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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