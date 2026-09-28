Российские дроны атаковали Киев: под удар попала АЗС, вспыхнул пожар

Экстренные службы следуют на место происшествия.

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РФ атаковала Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за дронов

В городе прогремели взрывы и работают службы

В Оболонском районе БпЛА попал в АЗС и вызвал пожар

Утром в понедельник, 28 сентября, в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за дроновой угрозы. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия.

По предварительной информации, в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БпЛА. Вспыхнул пожар.

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"Экстренные службы следуют на место происшествия", - сообщили в Киевской городской военной администрации в 06:02.

В 06:35 в Киеве прогремел взрыв.

Впоследствии стало известно, что в Шевченковском районе зафиксирвоано попадание БПЛА в офисное здание.

Экстренные службы направляются на место.

В 07:16 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала суток 28 сентября в столице трое пострадавших. Все – в Подольском районе. Двум из них - 15-летнему парню и девушке - медики оказали помощь на месте.17-летнего парня госпитализировали.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - новости

Как писал Главред, вечером 27 сентября Россия терроризировала Киев ударными беспилотниками. Один из дронов попал в рынок "Столичный".

Предварительно, в результате вражеской атаки погибли два человека, ещё четверо пострадавших получили помощь от медиков, сообщал мэр Киева Виталий Кличко. В то же время Киевская областная прокуратура сообщала о как минимум 10 раненых.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 28 сентября оккупанты атаковали Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (79 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", сообщили в ВС ВСУ.

По состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

РФ накопила десятки ракет, готовится удар - мониторы

Страна-агрессор РФ готовит новый массированный удар по Украине с применением баллистических ракет.

Согласно данным мониторингового ресурса Є-Радар, удар баллистическим вооружением РФ по Украине возможен уже в ночь на понедельник, 28 сентября.

"Получено предупреждение относительно возможного обстрела столицы баллистическим вооружением в ночь на 28.09", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем также публикуется информация о том, что в ходе удара РФ может использовать около 20 ракет.

"В общей сложности готово к применению около 20 баллистических ракет разных типов", - добавили в Є-Радар.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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