РФ устроила воскресный террор Киева: гремят взрывы, есть раненые и "прилеты"

РФ атакует жилые и административные здания по всему Киеву.

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РФ наносит удары по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

РФ ударила по жилому дому на улице Ревуцкого в Дарницком районе

Оккупанты нанесли удар по админзданию в Голосеевском районе

Нанесен удар по офису крупнейшего мобильного оператора "Киевстар"

Российский реактивный дрон ударил по жилому дому на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Удар произошел на уровне 4-5 этажей жилого здания, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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После этого в доме начался пожар, который быстро охватил квартиры выше места попадания. В доме выбита часть окон.

Подробности удара РФ

Позднее он уточнил, что пожар, который произошел на уровне 5 и 9 этажей жилого дома в Дарницком районе, куда попал БпЛА, был ликвидирован.

"Одной пострадавшей женщине медики оказали помощь на месте", - рассказал он.

/ Инфографика: Главред

Взрывы в Киеве - детали "прилетов"

Ранее российские оккупанты нанесли удар по административному зданию в Голосеевском районе Киева в воскресенье, сообщил Кличко.

"В Голосеевском районе, предварительно, попадание в административное здание. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что здание, по которому был нанесен удар, четырехэтажное.

Позднее Кличко сообщил о том, что российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего обломки дронов упали на территорию парка в Голосеевском районе и детского сада в Дарницком районе, а в Соломенском горят автомобили.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию парка. По другому адресу произошло возгорание на открытой местности, тоже в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, в другом месте в Голосеево горят автомобили.

В то же время в Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада. При этом в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА горят автомобили.

Смотрите видео - удар РФ по Киеву:

/ Скриншот

Удар по главному офису "Киевстар"

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" сообщил о повреждении здания главного офиса компании на ул. Дегтяревской в Шевченковском районе Киева в результате российского удара в воскресенье. Как сообщается, никто из сотрудников компании не пострадал.

Здание главного офиса "Киевстар" ранее уже получало повреждения в результате российских атак. В частности, 11 сентября в результате атаки дронов был разрушен офис инженерной команды компании на этой же локации.

После этого 17 сентября в Киевской области было атаковано другое здание, где размещается оборудование компании "Киевстар".

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя пользователей Kyivstar исчез мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку.В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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